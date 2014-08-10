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Светофор на Горького и 50 лет Октября временно отключат

10 августа 2014, 18:20
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 11 августа будут отключены светофоры на перекрестках: Максима Горького и 50 лет Октября, а также во многих точках переселения с Тобольским трактом.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», 11 августа отключат:

— с 9 до 11 часов на пересечении улиц 50 лет Октября и М. Горького;

— с 13 до 17 часов на пересечении Тобольского тракта с улицами Жуковского, Тимофея Чаркова, Ушакова, а также Тобольского тракта в районе автосервисного центра.

Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру телефона информационно-диспетчерской службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-19-24.

#Новости#Отключения светофоров#Светофоры#Транспорт#Женя#Общество
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