Светофор на Горького и 50 лет Октября временно отключат

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 11 августа будут отключены светофоры на перекрестках: Максима Горького и 50 лет Октября, а также во многих точках переселения с Тобольским трактом.

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