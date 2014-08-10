Светофор на Горького и 50 лет Октября временно отключат

По информации МКУ «Тюменьгортранс», 11 августа отключат:
— с 9 до 11 часов на пересечении улиц 50 лет Октября и М. Горького;
— с 13 до 17 часов на пересечении Тобольского тракта с улицами Жуковского, Тимофея Чаркова, Ушакова, а также Тобольского тракта в районе автосервисного центра.
Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.
Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру телефона информационно-диспетчерской службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-19-24.