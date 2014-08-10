Отлов собак: от Киевской до Сосьвинской и Широтной

Сообщение по отлову может быть подано в вышеперечисленные организации в рабочее время устно или письменно по телефону, факсу, почтой, в том числе и электронной, или лично на приеме. Сообщение в справочную службу может быть подано круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни по телефону.