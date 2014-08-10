Отлов собак: от Киевской до Сосьвинской и Широтной

Заявление о необходимости отлова безнадзорных домашних животных до 15.08.2014 года (включительно) можно подать в департамент городского хозяйства администрации города Тюмени по факсу 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 11, часы работы: понедельник — четверг с 8.45 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов.
Также с 16 августа 2014 года сообщения о необходимости отлова безнадзорных домашних животных или подбора падших домашних животных направляются в специализированную организацию по отлову, в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного либо в справочную службу администрации города Тюмени.
Сообщение по отлову может быть подано в вышеперечисленные организации в рабочее время устно или письменно по телефону, факсу, почтой, в том числе и электронной, или лично на приеме. Сообщение в справочную службу может быть подано круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни по телефону.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах управ административных округов администрации города Тюмени, специализированной организации по отлову, справочной службы администрации города Тюмени и адресе электронной почты:
— управа Восточного административного округа администрации города Тюмени, адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, телефон: (3452) 51-02-84, график работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
— управа Калининского административного округа администрации города Тюмени, адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, телефоны: (3452) 43-26-11, 43-26-35, график работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
— управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени, адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, телефон: (3452) 20-35-30, график работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
— управа Центрального административного округа администрации города Тюмени, адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, телефон: (3452) 64-20-38, график работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
— МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову), адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58, сайт: www.gav72.ru, график работы: понедельник — четверг с 8.00 до 17.00; пятница — с 8.00 до 16.00;
— справочная служба администрации города Тюмени, адрес: ул. Первомайская, д. 20, телефон: (3452) 45-15-20 или 051, график работы — круглосуточно, сайт администрации города Тюмени: www.tyumen-city.ru, электронная почта: [email protected]