Врачи ишимской больницы оставили в животе пациента марлю

В июне 2013 года 55-летний житель Ишимского района с язвой желудка был госпитализирован в областную больницу № 4 г. Ишима и прооперирован. 28 июня его выписали из больницы, назначив амбулаторное лечение. 18 июля состояние мужчины ухудшилось, его экстренно положили в лечебное учреждение. У больного диагностирован послеоперационный абсцесс брюшной полости и он повторно прооперирован. 20 ноября 2013 года мужчину опять срочно госпитализировали в больницу. У него установили абсцесс брюшной полости с остаточным инородным телом. В ходе операции нашли оставленную в июне 2013 года марлевую салфетку и удалили ее. После этого состояние пациента значительно улучшилось.
В июле 2014 года мужчина предъявил в Ишимский городской суд иск к областной больнице о возмещении морального вреда.
Дело рассмотрено с участием представителя Ишимской межрайонной прокуратуры. Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключения по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью. Лечебное учреждение в судебном заседании частично признало свою вину, согласившись выплатить пациенту 300 тыяч рублей в счет возмещения морального вреда.
На днях суд, рассмотрев дело, взыскал с областной больницы в пользу заявителя 300 тысяч рублей в счет возмещения вреда и штраф в размере 150 тысяч рублей за неудовлетворение его требований в добровольном порядке (ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
Для сведения: согласно ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» размер штрафа составляет 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Об этом сообщает Ишимская межрайонная прокуратура.
Фото: kpravda.com