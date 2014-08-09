Врачи ишимской больницы оставили в животе пациента марлю

В июне 2013 года 55-летний житель Ишимского района с язвой желудка был госпитализирован в областную больницу № 4 г. Ишима и прооперирован. 28 июня его выписали из больницы, назначив амбулаторное лечение. 18 июля состояние мужчины ухудшилось, его экстренно положили в лечебное учреждение. У больного диагностирован послеоперационный абсцесс брюшной полости и он повторно прооперирован. 20 ноября 2013 года мужчину опять срочно госпитализировали в больницу. У него установили абсцесс брюшной полости с остаточным инородным телом. В ходе операции нашли оставленную в июне 2013 года марлевую салфетку и удалили ее. После этого состояние пациента значительно улучшилось.