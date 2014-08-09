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В Тюмени юные пожарные будут бороться за рекорды

9 августа 2014, 11:27
Четвертый Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель (пожарный)» пройдет в Тюмени с 12 по 14 августа.
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Тюмень

За Кубок Победителей будут состязаться лучшие из лучших — команды из Москвы, Саратова, Владикавказа, Кемеровской, Челябинской и Липецкой областей. В полевой лагерь, расположенный на территории «Областного детского оздоровительного лагеря «Остров детства», на десятом километре Салаирского тракта, съедутся 38 мальчишек и 17 девчонок, а также их руководители и организаторы: сотрудники МЧС России и ВДПО.

Основные цели соревнований: практическое обучение учащихся образовательных учреждений действиям в случае возникновения пожара, получение навыков оказания помощи пострадавшим, популяризация деятельности спасательных и пожарных подразделений, профессиональная ориентация, пропаганда здорового образа жизни.

Под руководством наставников — специалистов МЧС участники прошли серьезную подготовку: проработаны теоретические вопросы по пожарной безопасности, отточены практические навыки по использованию средств пожаротушения и прохождению комбинированной пожарной эстафеты.

Командам предстоит продемонстрировать свое мастерство на следующих этапах: комбинированная пожарная эстафета, сдача теории по вопросам пожарной безопасности и курсу ОБЖ, учебная эвакуация из лагеря, использование первичных средств пожаротушения и завязывание узлов на пожарных веревках.

Кроме того, организаторами подготовлены и творческие состязания: представление команды, стенгазета по пожарной безопасности, организация быта в полевых условиях и выступления агитбригад юных пожарных.

Отметим, в России функционируют свыше 17 тысяч дружин юных пожарных, в которых порядка 220 тысяч детей и подростков изучают пожарную безопасность. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области.

Фото: izvestia64.ru

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