В Тюмени юные пожарные будут бороться за рекорды

За Кубок Победителей будут состязаться лучшие из лучших — команды из Москвы, Саратова, Владикавказа, Кемеровской, Челябинской и Липецкой областей. В полевой лагерь, расположенный на территории «Областного детского оздоровительного лагеря «Остров детства», на десятом километре Салаирского тракта, съедутся 38 мальчишек и 17 девчонок, а также их руководители и организаторы: сотрудники МЧС России и ВДПО.
Основные цели соревнований: практическое обучение учащихся образовательных учреждений действиям в случае возникновения пожара, получение навыков оказания помощи пострадавшим, популяризация деятельности спасательных и пожарных подразделений, профессиональная ориентация, пропаганда здорового образа жизни.
Под руководством наставников — специалистов МЧС участники прошли серьезную подготовку: проработаны теоретические вопросы по пожарной безопасности, отточены практические навыки по использованию средств пожаротушения и прохождению комбинированной пожарной эстафеты.
Командам предстоит продемонстрировать свое мастерство на следующих этапах: комбинированная пожарная эстафета, сдача теории по вопросам пожарной безопасности и курсу ОБЖ, учебная эвакуация из лагеря, использование первичных средств пожаротушения и завязывание узлов на пожарных веревках.
Кроме того, организаторами подготовлены и творческие состязания: представление команды, стенгазета по пожарной безопасности, организация быта в полевых условиях и выступления агитбригад юных пожарных.
Отметим, в России функционируют свыше 17 тысяч дружин юных пожарных, в которых порядка 220 тысяч детей и подростков изучают пожарную безопасность. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области.
Фото: izvestia64.ru