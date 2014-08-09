В Тюмени юные пожарные будут бороться за рекорды

За Кубок Победителей будут состязаться лучшие из лучших — команды из Москвы, Саратова, Владикавказа, Кемеровской, Челябинской и Липецкой областей. В полевой лагерь, расположенный на территории «Областного детского оздоровительного лагеря «Остров детства», на десятом километре Салаирского тракта, съедутся 38 мальчишек и 17 девчонок, а также их руководители и организаторы: сотрудники МЧС России и ВДПО.