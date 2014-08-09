В Тюмени столкнулись Lexus и Honda: пятеро пострадавших

В Ишиме на ул. Свердлова с мотоцикла Suzuki упала 40-летняя женщина-водитель, которая не справилась с управлением транспорта. Поворачивая налево, женщина испугалась автомобиля и упала с мотоцикла, она получила ушибы, стаж за рулем 10 месяцев. В с. Королево Голышмановского района на скутере за грибами поехала 44-летняя женщина, с управлением транспорта она не справилась, скутер опрокинулся. Эта пострадавшая получила черепно-мозговую травму и ушибы.