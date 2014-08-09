В Тюмени столкнулись Lexus и Honda: пятеро пострадавших

5 человек пострадали в ДТП на 5-м километре Старотобольского тракта Тюмени. Здесь из-за нарушения правил дистанции столкнулись Lexus и Honda. В аварии ушибы и травмы головы получили оба водителя, а также 3 пассажира, в том числе 14-летний подросток, у него травма головы.
На ул. Пермякова, 62 автомобиль ГАЗ-31105 на парковке столкнулся с велосипедом, на котором 26-летний велосипедист перевозил 21-летнюю пассажирку. Оба велосипедиста получили травмы лица и головы.
Вечером автомобиль Honda въехал в мачту освещения на ул. Беляева, 15. Автомобилем управляла девушка, со стажем за рулем 3 года, которая не смогла выбрать безопасную скорость для движения. У водителя иномарки ушибы.
На перекрестке улиц Малыгина и С.Щедрина столкнулись ВАЗ-21144 и ВАЗ-21093. Причина — нарушение очередности проезда перекрестков водителем Lada 14-й модели. В ДТП пострадали оба водителя и две пассажирки. У всех пострадавших ушибы, у одной из девушек перелом руки и рваная рана лица.
Около полуночи на тюменских дорогах в препятствия въехали два автомобиля. На перекрестке ул. Широтной и Мельникайте в бордюр кольцевой развязки под путепроводом въехал автомобиль КИА Rio, после этого машину отбросило на припаркованный автомобиль Lada. Пассажирка иномарки получила ушиб. На ул. Пархоменко, 54 в препятствие въехал автомобиль ВАЗ-2106. Водитель получил рваную рану головы. В обоих случаях водители превысили безопасную скорость. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
На дорогах области пострадали три водителя двухколесного транспорта. В третьем часу на 81-м километре автодороги Аромашево-Юргинское Lada буксировала скутер, у которого кончился бензин, при этом скутер опрокинулся. Водитель скутера, 20-летний молодой человек, получил травму головы и множественные ушибы головы, лица и конечностей.
В Ишиме на ул. Свердлова с мотоцикла Suzuki упала 40-летняя женщина-водитель, которая не справилась с управлением транспорта. Поворачивая налево, женщина испугалась автомобиля и упала с мотоцикла, она получила ушибы, стаж за рулем 10 месяцев. В с. Королево Голышмановского района на скутере за грибами поехала 44-летняя женщина, с управлением транспорта она не справилась, скутер опрокинулся. Эта пострадавшая получила черепно-мозговую травму и ушибы.
ДТП с участием женщин-водителей участились. ГИБДД призывает дам быть внимательнее и осторожнее за рулем.
Фото: trkterra.ru