Цена на лосось уже выросла вдвое

Россельхознадзор намерен открыть поставки рыбы с Маврикия в Россию. Об этом стало известно по итогам совещания главы ведомства Сергея Данкверта и посла Маврикия Индиры Савити Такур Сидая, передает ИТАР-ТАСС.
«Россельхознадзор отметил высокую заинтересованность маврикийской рыбной отрасли в поставках продукции в Россию, способной заместить недопоставленную Японией», — говорится в сообщении Россельхознадзора. В ближайшее время представители ведомства проведут инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Маврикия, пишет «Лента. Ру».
В четверг руководитель Россельхознадзора уже обсудил грядущие поставки с послами Аргентины Пабло Ансельмо Теттаманти, Уругвая Анибалом Кабралом Сегалерба, Чили Хуаном Эдуардо Эгигуреном и Эквадора Патрисио Альберто Чавесом Савала. А днем ранее ведомство сняло ограничения с импорта мясной и молочной продукции из Бразилии. Эта мера была принята после введения запрета на поставку овощей, фруктов, молочной, мясной и рыбной продукции из ЕС, США, Канады, Норвегии и Японии.
А между тем группа компаний «Русское море» уже увеличила отпускную цену на охлажденный лосось в два раза на фоне введения эмбарго на поставки рыбы. Об этом FlashNord сообщили в «Русской рыбной компании», входящей в ГК и занимающейся дистрибуцией.
«Цена на лосось охлажденный увеличена на 80–100 процентов — до 550–600 рублей за килограмм», — сказал собеседник агентства.
Напомним, 7 августа, был введен годовой запрет на ввоз в Россию товаров, произведенных в странах Евросоюза, США, Канаде, Австралии и Норвегии. В список запрещенных продуктов вошли мясо крупного рогатого скота, свинина и пищевые субпродукты домашней птицы, рыба, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные, молоко и молочные продукты, а также овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды. Запрет на импорт продуктов был принят в ответ на введение антироссийских санкций.
С 1 августа Евросоюз ограничил экспорт оборудования для нефтяной промышленности, а также запретил российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции или облигации в Европе. Кроме того, было запрещено заключать новые контракты на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения.
Фото: foodmarkets.ru