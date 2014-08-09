Цена на лосось уже выросла вдвое

Напомним, 7 августа, был введен годовой запрет на ввоз в Россию товаров, произведенных в странах Евросоюза, США, Канаде, Австралии и Норвегии. В список запрещенных продуктов вошли мясо крупного рогатого скота, свинина и пищевые субпродукты домашней птицы, рыба, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные, молоко и молочные продукты, а также овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды. Запрет на импорт продуктов был принят в ответ на введение антироссийских санкций.