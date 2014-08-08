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В Ялуторовске пройдет фестиваль аэростатов

8 августа 2014, 09:50
Фестиваль тепловых аэростатов «Небо Сибири — 2014» пройдет под Ялуторовском с 23 по 26 августа. В небо поднимутся до 15 летательных аппаратов.

В программе кубок Тюменской области по воздухоплаванию, чемпионат УрФО по воздухоплаванию. Спортивные полеты пройдут с 24 по 26 августа, сообщает федерация воздухоплавания Тюменской области.

Организатором фестиваля выступила Федерация воздухоплавательного спорта Тюменской области при поддержке Федерации воздухоплавания России и Федерации воздухоплавательного спорта Свердловской области.

В соревнованиях примут участие около 15-ти аэростатов из Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Каменск-Уральска, Сургута, Тюмени, Омска, Кунгура и Перми, а также Славгорода (Алтайский край) и Сарани (Республика Казахстан). Все пилоты и команды имеют регистрационные документы, действующее пилотское свидетельство и налёт не менее 40 часов.

Открытие фестиваля состоится в субботу 23 августа в 19 часов на аэродроме Тюменского АСК ДОСААФ России в городе Ялуторовске.

Зрители также смогут насладиться потрясающим зрелищем — групповым взлетом и светомузыкальным ночным свечением аэростатов. Эта часть программы запланирована на 23 августа с 22 до 23 часов.

Также гости фестиваля увидят показательные полеты Тюменского авиаспортклуба ДОСААФ России и, конечно, культурную программу от администрации города Ялуторовска, которая начнется в 12:00 на аэродроме, сообщает департамент информационной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

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