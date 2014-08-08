В Ялуторовске пройдет фестиваль аэростатов

В соревнованиях примут участие около 15-ти аэростатов из Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Каменск-Уральска, Сургута, Тюмени, Омска, Кунгура и Перми, а также Славгорода (Алтайский край) и Сарани (Республика Казахстан). Все пилоты и команды имеют регистрационные документы, действующее пилотское свидетельство и налёт не менее 40 часов.