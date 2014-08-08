nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

У Тюменской области появилась своя монета

8 августа 2014, 11:45
Памятная монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, выпущенная в обращение Банком России к 70-летию со дня образования Тюменской области, поступила на территорию Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Тираж монеты — 10 миллионов штук. Основной объем планируется доставить на территорию области. Монета имеет форму круга диаметром 27 мм. Монета комбинированная, состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета.

На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями «десять рублей», повторяющимися дважды, и разделенными звездочками. На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2014». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число «10» и надпись «рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак монетного двора.

На оборотной стороне монеты на диске расположено изображение герба Тюменской области, на кольце по окружности имеются надписи: в верхней части — «Российская Федерация», в нижней части — «Тюменская область».

Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений. Об этом сообщает Главное Управление Тюменской области. При подготовке сообщения использована информация пресс-службы Банка России.

Фото: kasino.besaba.com

#Новости#Деньги#Юбилей#Тюменская область#Тюмень#Монета#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25