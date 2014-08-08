У Тюменской области появилась своя монета

Тираж монеты — 10 миллионов штук. Основной объем планируется доставить на территорию области. Монета имеет форму круга диаметром 27 мм. Монета комбинированная, состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета.
На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями «десять рублей», повторяющимися дважды, и разделенными звездочками. На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2014». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число «10» и надпись «рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты на диске расположено изображение герба Тюменской области, на кольце по окружности имеются надписи: в верхней части — «Российская Федерация», в нижней части — «Тюменская область».
Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений. Об этом сообщает Главное Управление Тюменской области. При подготовке сообщения использована информация пресс-службы Банка России.
Фото: kasino.besaba.com