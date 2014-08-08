У Тюменской области появилась своя монета

На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями «десять рублей», повторяющимися дважды, и разделенными звездочками. На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2014». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число «10» и надпись «рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак монетного двора.