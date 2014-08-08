Тюменские огнеборцы лучше других уральцев тушат пожары в высотках

«Для участия в соревнованиях формируются команды, состоящие из двух боевых расчетов: расчет на автоцистерне и расчет на автоподъемнике. По сигналу стартера участники покидают автотехнику. Капитан команды оценивает смоделированную судейской бригадой ситуацию и на основании оценки отдает распоряжения членам команды. Экипаж автоцистерны производит боевое развертывание с прокладкой рукавных линий по лестнице здания, определяет наличие факторов, усложняющих тушение, поднимается на этаж, на котором произошел условный пожар. Перед зоной задымления формируется звено ГДЗС, пожарные в специальных дыхательных аппаратах предпринимают меры к отысканию и эвакуации пострадавших, осуществляют подачу воды на тушение условного пожара. В это время расчет, работающий на подъемнике, проводит развертывание техники. Условных пострадавших эвакуируют двумя различными способами — с помощью пожарного спасательного рукава и канатно-спускового устройства», — рассказали об условиях соревнований в Уральском региональном центре МЧС России.