Тюменские огнеборцы лучше других уральцев тушат пожары в высотках

Огнеборцы из Тюменской области признаны лучшими среди команд УрФО в тушении пожаров в высотных зданиях.
Региональные соревнования на звание «Лучший пожарный расчет подразделения федеральной противопожарной службы, эксплуатирующий пожарную технику для тушения пожаров в высотных зданиях» прошли на днях в Екатеринбурге. В мероприятии приняли участие огнеборцы из всех субъектов Уральского федерального округа. Им предстояло «спасти» от огня одно из высотных зданий в центре Екатеринбурга.
«Для участия в соревнованиях формируются команды, состоящие из двух боевых расчетов: расчет на автоцистерне и расчет на автоподъемнике. По сигналу стартера участники покидают автотехнику. Капитан команды оценивает смоделированную судейской бригадой ситуацию и на основании оценки отдает распоряжения членам команды. Экипаж автоцистерны производит боевое развертывание с прокладкой рукавных линий по лестнице здания, определяет наличие факторов, усложняющих тушение, поднимается на этаж, на котором произошел условный пожар. Перед зоной задымления формируется звено ГДЗС, пожарные в специальных дыхательных аппаратах предпринимают меры к отысканию и эвакуации пострадавших, осуществляют подачу воды на тушение условного пожара. В это время расчет, работающий на подъемнике, проводит развертывание техники. Условных пострадавших эвакуируют двумя различными способами — с помощью пожарного спасательного рукава и канатно-спускового устройства», — рассказали об условиях соревнований в Уральском региональном центре МЧС России.
Испытание считается пройденным, когда носилки с пострадавшим помещены внутрь машины скорой медицинской помощи, а из окна этажа, где произошел условный пожар, подана вода.
Фото с официального сайта УРЦ МЧС России