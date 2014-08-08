nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские огнеборцы лучше других уральцев тушат пожары в высотках

8 августа 2014, 11:17
Огнеборцы из Тюменской области признаны лучшими среди команд УрФО в тушении пожаров в высотных зданиях.
Сюжет
Тюмень

Огнеборцы из Тюменской области признаны лучшими среди команд УрФО в тушении пожаров в высотных зданиях.

Региональные соревнования на звание «Лучший пожарный расчет подразделения федеральной противопожарной службы, эксплуатирующий пожарную технику для тушения пожаров в высотных зданиях» прошли на днях в Екатеринбурге. В мероприятии приняли участие огнеборцы из всех субъектов Уральского федерального округа. Им предстояло «спасти» от огня одно из высотных зданий в центре Екатеринбурга.

«Для участия в соревнованиях формируются команды, состоящие из двух боевых расчетов: расчет на автоцистерне и расчет на автоподъемнике. По сигналу стартера участники покидают автотехнику. Капитан команды оценивает смоделированную судейской бригадой ситуацию и на основании оценки отдает распоряжения членам команды. Экипаж автоцистерны производит боевое развертывание с прокладкой рукавных линий по лестнице здания, определяет наличие факторов, усложняющих тушение, поднимается на этаж, на котором произошел условный пожар. Перед зоной задымления формируется звено ГДЗС, пожарные в специальных дыхательных аппаратах предпринимают меры к отысканию и эвакуации пострадавших, осуществляют подачу воды на тушение условного пожара. В это время расчет, работающий на подъемнике, проводит развертывание техники. Условных пострадавших эвакуируют двумя различными способами — с помощью пожарного спасательного рукава и канатно-спускового устройства», — рассказали об условиях соревнований в Уральском региональном центре МЧС России.

Испытание считается пройденным, когда носилки с пострадавшим помещены внутрь машины скорой медицинской помощи, а из окна этажа, где произошел условный пожар, подана вода.

Фото с официального сайта УРЦ МЧС России

#Новости#ГУ МЧС по Тюменской области#Соревнования#Тюмень#Таня#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25