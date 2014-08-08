Тюменская молодежь уезжает в Крым

Молодежь Тюменской области примет участие в работе направлений «Медиа», «Предпринимательство», «Молодежное общественное движение», «Патриотические воспитание», «Молодежное самоуправление». Главный специалист Областного центра дополнительного образования детей и молодежи Алина Васильева отправится в Крым в качестве участника слета в направлении «Молодежное общественное движение».
Перед отъездом Алина поделилась своими ожиданиями от поездки: «Интересны новые темы, идеи, проекты, которые будут представлены в рамках образовательных программ и опыт других участников. Так как я занимаюсь организацией ряда проектов для молодежных общественных объединений на региональном уровне, в том числе конкурса „Лидеры XXI века“, „Активные выходные“, конкурса поддержки молодежных инициатив, то могу поделиться положительным опытом и достижениями в этом направлении у нас в области».
Как заявлено организаторами, слет будет иметь историко-патриотическую направленность. Миссия «Тавриды» — смысловое и содержательное закрепление Крыма как части России. В том же духе будут представлены и площадки, которые смогут посетить участники слета.
В течение 10 дней ребята в условиях палаточного лагеря будут осваивать образовательную программу слета, посещая лекции, мастер-классы, встречи с известными людьми в разных областях деятельности, сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюменской области.
Организатором слета является «Общероссийский народный фронт» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Поспелова, в лагере будут участники примерно из 50 стран, включая Германию, Израиль и Сербию. Всего на форуме планируется принять 1,5–2 тысячи участников.
Фото: http://www.oreninform.ru