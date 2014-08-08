Тюменская молодежь уезжает в Крым

Перед отъездом Алина поделилась своими ожиданиями от поездки: «Интересны новые темы, идеи, проекты, которые будут представлены в рамках образовательных программ и опыт других участников. Так как я занимаюсь организацией ряда проектов для молодежных общественных объединений на региональном уровне, в том числе конкурса „Лидеры XXI века“, „Активные выходные“, конкурса поддержки молодежных инициатив, то могу поделиться положительным опытом и достижениями в этом направлении у нас в области».