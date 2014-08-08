Тюменке не удалось получить кредит в Сбербанке по подложным документам

«Данный случай стал прецедентом в отношении такого рода мошеннических действий, суд вынес решение в пользу банка и вынес злоумышленнику обвинительный приговор. Мы уверены, что теперь неблагонадежные клиенты, пытающиеся получить кредит по поддельным документам и нанести ущерб банку, не уйдут от справедливого наказания. Положительная судебная практика у нас есть, это эффективная превентивная мера в борьбе с кредитным мошенничеством. Данный приговор является ярким примером того, что мошенникам путь в Сбербанк закрыт», — комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Дмитрий Гурулёв.