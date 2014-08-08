Тюменке не удалось получить кредит в Сбербанке по подложным документам

В январе 2014 года клиент обратилась в офис Сбербанка за потребительским кредитом на сумму один миллион рублей, сообщив сотруднику банка заведомо ложные сведения о занимаемой должности, заработной плате и предъявив поддельную справку по форме 2-НДФЛ. В ходе проверки служба безопасности банка установила, что заемщиком представлены подложные документы, уголовное дело было расследовано правоохранительными органами и передано на рассмотрение в суд.
«Данный случай стал прецедентом в отношении такого рода мошеннических действий, суд вынес решение в пользу банка и вынес злоумышленнику обвинительный приговор. Мы уверены, что теперь неблагонадежные клиенты, пытающиеся получить кредит по поддельным документам и нанести ущерб банку, не уйдут от справедливого наказания. Положительная судебная практика у нас есть, это эффективная превентивная мера в борьбе с кредитным мошенничеством. Данный приговор является ярким примером того, что мошенникам путь в Сбербанк закрыт», — комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Дмитрий Гурулёв.
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