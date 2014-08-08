Тюменка нашла младенца в расселенном бараке

Дело в том, что родственники Светланы переехали в новый дом из барака по программе по переселению из ветхого и аварийного жилья, но некоторые вещи остались на Панфиловцев. Мама обратившейся в редакцию девушки пошла за ними по старому адресу и обнаружила в бараке младенца. Светлане известно также, что ребенка передали в Дом малютки.