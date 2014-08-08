Тюменка нашла младенца в расселенном бараке на улице Панфиловцев. Сейчас ребенок находится в Доме малютки.
В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратилась тюменка по имени Светлана. Она сообщила, что 6 августа в расселенном доме на улице Панфиловцев был найден ребенок, возраст которого три недели или около того.
Дело в том, что родственники Светланы переехали в новый дом из барака по программе по переселению из ветхого и аварийного жилья, но некоторые вещи остались на Панфиловцев. Мама обратившейся в редакцию девушки пошла за ними по старому адресу и обнаружила в бараке младенца. Светлане известно также, что ребенка передали в Дом малютки.
Интернет-портал Nashgorod.ru направил официальный запрос в УМВД по г. Тюмени, однако сотрудники полиции отказались от комментариев.