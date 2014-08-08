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Студенты, получающие пенсию, должны подтвердить свой статус до 1 сентября

8 августа 2014, 14:20
Отделение пенсионного фонда России по Тюменской области напоминает, что студентам и учащимся от 18 до 23 лет, получающим трудовые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, необходимо подтвердить факт очного обучения до 1 сентября 2014 года.
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Тюмень

Документом для подтверждения является справка учебного заведения, в которой должна быть указана форма и период обучения. Право на пенсию СПК имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Нетрудоспособными членами семьи признаются дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца:

— не достигшие 18 лет;

— обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы до окончания обучения, но не старше 23 лет (включая иностранные образовательные учреждения, расположенные за пределами территории России, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами РФ, за исключением учреждений дополнительного образования);

— ставшие инвалидами до достижения 18 лет.

По состоянию на 2014 год размер социальной пенсии СПК для жителей г. Тюмени и юга Тюменской области с учетом 15% районного коэффициента составляет:

— для детей, потерявших одного из родителей — 4972 руб. 30 коп.;

— для детей, потерявших обоих родителей, а также для детей умершей одинокой матери — 9944 руб. 64 коп.

Если общая сумма материального обеспечения неработающих получателей пенсии по СПК не достигает величины прожиточного минимума, установленного по Тюменской области, то выплата составит 5882 рубля с учетом установленной федеральной социальной доплаты, сообщают в пенсионном фонде Российской федерации.

Фото: http://dariashilova.livejournal.com

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