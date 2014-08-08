Студенты, получающие пенсию, должны подтвердить свой статус до 1 сентября

Документом для подтверждения является справка учебного заведения, в которой должна быть указана форма и период обучения. Право на пенсию СПК имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Нетрудоспособными членами семьи признаются дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца:
— не достигшие 18 лет;
— обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы до окончания обучения, но не старше 23 лет (включая иностранные образовательные учреждения, расположенные за пределами территории России, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами РФ, за исключением учреждений дополнительного образования);
— ставшие инвалидами до достижения 18 лет.
По состоянию на 2014 год размер социальной пенсии СПК для жителей г. Тюмени и юга Тюменской области с учетом 15% районного коэффициента составляет:
— для детей, потерявших одного из родителей — 4972 руб. 30 коп.;
— для детей, потерявших обоих родителей, а также для детей умершей одинокой матери — 9944 руб. 64 коп.
Если общая сумма материального обеспечения неработающих получателей пенсии по СПК не достигает величины прожиточного минимума, установленного по Тюменской области, то выплата составит 5882 рубля с учетом установленной федеральной социальной доплаты, сообщают в пенсионном фонде Российской федерации.
Фото: http://dariashilova.livejournal.com