Студенты, получающие пенсию, должны подтвердить свой статус до 1 сентября

— обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы до окончания обучения, но не старше 23 лет (включая иностранные образовательные учреждения, расположенные за пределами территории России, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами РФ, за исключением учреждений дополнительного образования);