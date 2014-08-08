Следователь Костадин Зайков: Не считаю свою работу опасной

— Были защитники среди детей, среди родителей, почти все работники школы были за него. Этот человек — дружелюбный, располагает к себе людей, поэтому реакция коллег и родителей учеников объяснима. В материалах дела были неопровержимые доказательства вины учителя. Проводился комплекс оперативных мероприятий. Доказательства, которые были получены, сомнений в его виновности не вызывали. Всех подробностей раскрывать не буду, но если суд вынес обвинительный приговор, значит, есть, за что. На одних словах человека не арестуют. Общественность считает, что если мама пришла с заявлением о том, что ее девочки или мальчика домогались, то следствие, не разбираясь, всех будет арестовывать. На самом деле таких заявлений достаточно много. К сожалению, есть такие мамы, бабушки, которые, чтобы решить свои внутрисемейные конфликты с мужем или сожителем, используют своих детей, заставляя их говорить неправду. На все подобные сообщения сотрудники Следственного комитета и полиции реагируют оперативно, и в каждом конкретном случае все проверяется досконально. Прежде чем предъявить человеку обвинение в таком тяжком преступлении и взять его под стражу, нужны неопровержимые доказательства, ошибиться нельзя.