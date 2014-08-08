Следователь Костадин Зайков: Не считаю свою работу опасной

В интервью корреспонденту Nashgorod.ru Костадин Зайков рассказал о работе следователя и некоторых резонансных уголовных делах.
Костадин, вы ведь закончили юрфак. Почему решили стать следователем, а не адвокатом, к примеру?
— Адвокатом, на мой взгляд, быть не так интересно, как следователем. Я попал на практику в следственный отдел по Центральному району, понравилось, заинтересовался. После института продолжил ходить туда как общественный помощник, а потом устроился на работу.
Чем зацепила эта работа? Хотелось тайны распутывать?
— Это в фильмах и книжках тайны распутывают, в реальной жизни все намного проще, особенно на первоначальном этапе. Сложных головоломок как в книгах о Шерлоке Холмсе в районных отделах нет. В отделе по расследованию особо важных дел — возможно, но в моей практике еще не было, работаю тут всего месяц. Просто с самого начала понравилась обстановка в следственном отделе. Романтика, конечно, быстро проходит, но я быстро втянулся в работу и остался. В районных отделах постоянно новые дела, материалы проверок, заявления, дежурства, выезды. От этого устаешь, но если интересно, то продолжаешь работать, несмотря на усталость. А работа следователя очень интересная: постоянно что-то происходит — правда, в основном плохое, но ты часто общаешься с людьми, видишь разные истории из жизни, наблюдаешь, как ведет себя человек, примеряешь ситуацию на себя. Такой опыт может и в жизни пригодиться.
И как, пригодился ли уже подобный опыт в жизни?
— Он пригождается, но не в каких-то конкретных случаях. Просто начинаешь понимать, что та или иная ситуация может вырулить в любую сторону и закончиться как хорошо, так и не очень. Я по работе видел много нелепых конфликтов, которые заканчивались убийствами, другими преступлениями против личности, поэтому знаю, что если незначительную ссору вовремя не остановить, она может привести к ужасным последствиям. Для себя я решил, что в любой ситуации нужно быть сдержанным и относится ко всему спокойно.
Свое самое первое дело помните?
— Первое дело помню, но оно было пустяковое. Суд обязал хозяина продуктового ларька снести его, так как в этой торговой точке продавали спиртное неподалеку от учебного заведения. Предприниматель не соглашался сносить свой ларек, и когда к нему пришла девушка-пристав, обматерил ее. Завели уголовное дело по факту оскорбления судебного пристава. Пустяковый случай, но было интересно.
Я по работе видел много нелепых конфликтов, которые заканчивались убийствами, поэтому знаю, что если незначительную ссору вовремя не остановить, она может привести к ужасным последствиям.
А резонансные дела приходилось расследовать? Такие, которые запомнились и вам, и жителям Тюмени?
— На самом деле все дела чем-то интересны. В 2011 году было покушение на жизнь сотрудников полиции возле областной библиотеки — это дело расследовал. Еще помню, как искали красный «Ситроен», в который мужчина заманил двух мальчиков. Этого человека осудили уже…
— Да. Там, правда, не клофелин, а другой препарат был, но смысл тот же. Дело сейчас рассматривается в центральном суде. Вышли на них оперативным путем сотрудники полиции. На мой взгляд, сработали они отлично: нашли злоумышленников, несмотря на то, что они скрылись в другом городе. Мы, в свою очередь, занимались сбором доказательств. Фигуранты дела полностью признали вину, не отпирались — там бесполезно было. Среди доказательств — изъятые видеозаписи из клуба, из подъезда, а в машине нашли украденные вещи и таблетки. Они, конечно, не ожидали, что их так быстро схватят. Мужчина и его сообщницы хотели получить деньги легким путем.
Также я окончил и направил в суд уголовное дело в отношении учителя плавания из школы № 57, который совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетних. 12 эпизодов.
Это дело действительно вызвало общественный резонанс. Многие тогда выступали в защиту учителя, мол, что же теперь тренеру совсем к детям не прикасаться.
— Были защитники среди детей, среди родителей, почти все работники школы были за него. Этот человек — дружелюбный, располагает к себе людей, поэтому реакция коллег и родителей учеников объяснима. В материалах дела были неопровержимые доказательства вины учителя. Проводился комплекс оперативных мероприятий. Доказательства, которые были получены, сомнений в его виновности не вызывали. Всех подробностей раскрывать не буду, но если суд вынес обвинительный приговор, значит, есть, за что. На одних словах человека не арестуют. Общественность считает, что если мама пришла с заявлением о том, что ее девочки или мальчика домогались, то следствие, не разбираясь, всех будет арестовывать. На самом деле таких заявлений достаточно много. К сожалению, есть такие мамы, бабушки, которые, чтобы решить свои внутрисемейные конфликты с мужем или сожителем, используют своих детей, заставляя их говорить неправду. На все подобные сообщения сотрудники Следственного комитета и полиции реагируют оперативно, и в каждом конкретном случае все проверяется досконально. Прежде чем предъявить человеку обвинение в таком тяжком преступлении и взять его под стражу, нужны неопровержимые доказательства, ошибиться нельзя.
В деле в отношении учителя плавания школы № 57, который развращал учениц, были неопровержимые доказательства вины.
Одно из самых громких дел последних лет — дело о похищении Ани Анисимовой. Знаю, что потенциальных педофилов, которые попадали в область внимания следователей, в том числе, и того самого учителя из школы № 57, проверяли на возможную причастность к похищению Ани. Такая практика сохранилась?
— Я это дело не веду, но оно расследуется в нашем отделе. Насколько мне известно, проверяют всех — не только тех, кто становится подозреваемым по такого рода делам, много кого проверяют.
По поводу Ани Анисимовой появляется много различных слухов, один другого страшнее и неправдоподобнее. Как вы к этому относитесь?
— По резонансным делам, которые прошли в СМИ, как правило, много слухов. Порой их создают сами журналисты, которые что-то приукрашают или дают информацию без ссылки на достоверный источник. Я обычно стараюсь не собирать слухи, не реагирую на сообщения в интернете, в социальных сетях не зарегистрирован. Считаю, что у людей много свободного времени, вот и печатают всякие небылицы. Про Аню Анисимову чего только не собирали: и нашли ее, и где-то она работает — какой-то бред. Это все ерунда, конечно, и выгодно только тем, кто хочет себя попиарить в интернете. Как только дело будет раскрыто, я уверен, что появится официальная информация.
Вы перешли в отдел по расследованию особо важных дел. Особо важные дела — это какие? Что нужно, чтобы делу был присвоен статус особо важного?
— В настоящий момент я расследую то же дело, которое начал вести еще на предыдущей должности. Оно достаточно объемно и вызвало общественный резонанс. Особо важными могут стать дела из любой категории — как по преступлениям против личности, так и по коррупционным. Это зависит от многих факторов, в первую очередь, от сложности конкретного преступления. Сложность может быть обусловлена, к примеру, вызванным общественным резонансом, личностью подозреваемого или потерпевшего, объемом уголовного дела. Одно объемное дело сложно расследовать в районном отделе, т. к. следователь должен полностью погрузиться в ситуацию, а в районе у тебя будет с десяток дел одновременно плюс материалы проверки. Ты не сможешь работать над делом планомерно и с той интенсивностью, которая требуется. Поэтому дело передают в отдел, где такая возможность есть.
По резонансным делам, как правило, много слухов. У людей есть свободное времени, вот и печатают всякие небылицы. Это выгодно только тем, кто хочет попиариться в интернете.
То есть вместо того, чтобы сидеть над кучей разных дел, вы погрузились в одно и его ведете?
— Ну, не одно, сейчас у меня их четыре, но все равно объем меньше, чем у следователя в районном отделе. Можно более скрупулезно изучать все детали и выполнять необходимый объем следственных действий.
Какие-то навыки определенные нужны, чтобы заниматься работой именно по особо важным делам?
— Пока я большой разницы не почувствовал. А вообще, те же качества, которые нужны любому следователю: внимательность, чтобы не допускать ошибок, сосредоточенность, умение концентрироваться на отдельных эпизодах.
Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел чаще работают по одному или в команде?
— У каждого свои дела. Кто-то работает в группе. Если у коллеги возникнет необходимость разом выполнить большой объем работы по делу, безусловно, ему помогают другие следователи. Если нужно, будем работать в команде, хотя у каждого следователя свои дела, и в основном он работает по ним.
А вам что ближе — командная работа или индивидуальная?
— Скорее индивидуальная, лучше, чтобы никто не вмешивался. Не зря же есть поговорка: хочешь сделать хорошо — сделай сам.
Есть ли уголовные дела, от которых вы предпочли бы отказались? По моральным, этическим причинам. Или готовы за любую работу взяться?
— Если отказываешься от какого-то дела, то нечего здесь работать. Негатив вызывают дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, если ты лично знаком с человеком. Но, конечно, если он совершил какой-то ужасный поступок, личное отношение уходит на второй план.
Вам ведь приходится и с пострадавшими общаться? Вы дистанцируетесь от чужого горя или наоборот пытаетесь его воспринимать, принимать участие?
— Принимать все близко к сердцу — нереально, тогда в следствии долго не проработаешь. В любом случае, ты относишься к какой-то страшной ситуации не так, как человек, с которым она произошла первый раз в жизни, а достаточно спокойно. Знаешь, что, людей, к сожалению, убивают, и это происходит не так уж редко. Но, конечно, нельзя относиться к потерпевшему и к той ситуации, в которую он попал, холодно или с безразличием. Нужно понимать чувства, которые испытывает человек, то положение, в котором он оказался, и относиться к человеку со вниманием. Относиться с ненавистью к обвиняемому нельзя, он тоже твоя работа, надо быть к этому готовым.
А легко ли это — сохранять спокойное отношение к обвиняемому? Если вы знаете, что человек убил кого-то, тяжело ли к этому относиться без эмоций?
— У меня с этим проблем не возникало. Конечно, может такое быть, что с человеком и говорить неприятно, но нужно не забывать о тех правах, которые имеются у обвиняемого, соблюдать их, несмотря на то, каким бы он ни был плохим с моральной точки зрения. Обвиняемые бывают разные. Иной раз, примерив на себя ту жизненную ситуацию, в которой оказался человек, не всегда сразу дашь себе ответ, как бы ты сам поступил на его месте.
Профессиональный цинизм и черный юмор — это появилось за годы работы в следствии?
— Возможно, в общении друг с другом, мы иногда позволяем себе пошутить на тему расследуемых уголовных дел, поскольку для нас это работа, а ведь все люди любят шутить. Но мы никогда не позволяем себе ничего подобного в присутствии других граждан или, тем более, потерпевших. Цинизмом бы я это не назвал, но со стороны, возможно, наши шутки могут такими показаться.
Иной раз, примерив на себя ту жизненную ситуацию, в которой оказался обвиняемый, не всегда сразу дашь себе ответ, как бы ты сам поступил на его месте.
Как ваша семья относится к тому, что вы работаете следователем?
— Мама и бабушка привыкли давно, да и изначально нормально относились. Я уверен, что у меня хорошая работа и опасной ее не считаю. У мамы и бабушки, может быть, другое представление — по фильмам, что они смотрят, им кажется, что все обвиняемые спят и видят, как бы мне сделать какую-нибудь пакость. Но я так не думаю. Большинство обвиняемых осознают, что совершили преступление, и глупо винить правоохранительные органы в том, что их привлекают к уголовной ответственности, поэтому не воспринимают нашу работу как что-то личное и не относятся к нам с какой-либо неприязнью.
Какой характер должен быть у следователя? Какими чертами он должен обладать?
— Люди здесь работают разные, с разными характерами. И импульсивные, и, наоборот, спокойные. Чтобы работать следователем, нужно терпение, уверенность в себе, спокойствие — что бы ни происходило, главное не паниковать, оценивать ситуацию и искать из нее выход с наименьшими последствиями. Если нет терпения, больше полугода не проработаешь. Еще стрессоучтойчивым нужно быть — стрессы все-таки частые.
Беседовала Татьяна Долгова