Российские сыроделы будут производить свой пармезан и камамбер

Напомним, с 7 августа Россия на год запретила поставки говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и молока из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. На сайте правительства РФ опубликован список запрещенных к ввозу товаров. Перечень включает мясо крупного рогатого скота, свинину и пищевые субпродукты домашней птицы, рыбу, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, молоко и молочные продукты, а также овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды. Перечень не включает детское питание. Об этом пишет «Лента. Ру».