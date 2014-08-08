Российские сыроделы будут производить свой пармезан и камамбер

«Все эти сыры наши сыроделы умеют делать, но они не развивали эти продукты, потому что наши потребители хотят только камамбер из Франции и пармезан из Пармы», — заявил председатель совета директоров Союзмолока Андрей Даниленко.
Объем импорта молочной продукции из стран, попавших под российские санкции, составил 2 миллиона тонн в пересчете на молоко, отметил он. По его словам, сокращение поставок молочной продукции из-за границы в Россию на такой объем смогут компенсировать имеющиеся у России и Белоруссии запасы.
«Плохо, что мы некоторое время не будем есть французских и итальянских сыров. Но на любом российском сырном заводе более 100 наименований, нам этого хватит», — сказала исполнительный директор РСПМО Людмила Маницкая. Она считает, что освободившуюся часть рынка займет белорусская молочная продукция.
Запрет на ввоз продовольственных товаров, по ее мнению, ограничит конкуренцию на молочном рынке России. «Но от них выиграют и производители и переработчики молока», — добавил она.
Напомним, с 7 августа Россия на год запретила поставки говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и молока из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. На сайте правительства РФ опубликован список запрещенных к ввозу товаров. Перечень включает мясо крупного рогатого скота, свинину и пищевые субпродукты домашней птицы, рыбу, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, молоко и молочные продукты, а также овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды. Перечень не включает детское питание. Об этом пишет «Лента. Ру».
Фото: walls.com.ua