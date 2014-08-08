Решил прокатить ребенка на квадроцикле и опрокинулся

Трагедия случилась в 16:20 на 51 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в районе села Созоново. Здесь автомобиль ГАЗ-САЗ въехал в бетонный столб. От него грузовик отбросило на автомобиль Toyota Camry, а Camry — на Toyota Hiluх. Оба автомобиля стояли на обочине. Люди остановились у места, где осуществляли торговлю местные жители. Погиб 47-летний пассажир автомобиля Toyota Hiluх, в момент ДТП он вышел из машины и оказался зажат между двумя автомобилями. Травмы получили двое детей из Camry: трехлетняя девочка и 9-месячный мальчик, у них сотрясения головного мозга. Оба ребенка находились в детских автокреслах. Также пострадали две пассажирки с Toyota Camry, женщины 31-го года и 60-ти лет, у них ушибы, сообщает Управление ГИБДД Тюменской области.