Решил прокатить ребенка на квадроцикле и опрокинулся

Трагедия случилась в 16:20 на 51 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в районе села Созоново. Здесь автомобиль ГАЗ-САЗ въехал в бетонный столб. От него грузовик отбросило на автомобиль Toyota Camry, а Camry — на Toyota Hiluх. Оба автомобиля стояли на обочине. Люди остановились у места, где осуществляли торговлю местные жители. Погиб 47-летний пассажир автомобиля Toyota Hiluх, в момент ДТП он вышел из машины и оказался зажат между двумя автомобилями. Травмы получили двое детей из Camry: трехлетняя девочка и 9-месячный мальчик, у них сотрясения головного мозга. Оба ребенка находились в детских автокреслах. Также пострадали две пассажирки с Toyota Camry, женщины 31-го года и 60-ти лет, у них ушибы, сообщает Управление ГИБДД Тюменской области.
Два ДТП произошло вчера на федеральной автодороге Тюмень — Омск, в них пострадали шесть человек.
Три человека получили травмы в дорожной аварии на 295 километре трассы в Ишимском районе. Здесь столкнулись ВАЗ-21074 и SsangYong. Причина — нарушение правил проезда перекрестков водителем «семерки», за рулем которой находилась 50-летняя женщина со стажем полтора года. Ушибы грудной клетки получили водитель и пассажир ВАЗа, а также 43-летний водитель иномарки.
На 181 километре автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе столкнулись раритетный «Запорожец» с черными номерами и Mazda из Свердловской области. Предварительно, малолитражка выехала на встречную полосу. За рулем автомобиля находился 38-летний житель Омутинского района, права управления автомобилем он не имеет, возможно, находился в состоянии опьянения. Водитель ЗАЗ и двое его пассажиров 23-х и 35-ти лет получили черепно-мозговые травмы.
Два пешехода сбиты вчера в областном центре. Днем на тротуаре на улицы Ленина автомобилем Chevrolet сбит 57-летний мужчина. Водитель незаконно припаркованного на тротуаре автомобиля начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра. Пешеход получил ушибы поясницы и грудной клетки.
На улице Мелиораторов водитель маршрутного такси, подъезжая к остановочному комплексу, задел 65-летнюю женщину зеркалом. Женщина отказалась от помощи и ушла. Но водитель, в соответствии с ПДД, вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД. Как оказалось, не зря. Вскоре женщина обратилась в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга.
15-летний велосипедист сбит вчера в Тюмени автомобилем «Лада» на улице Коммунистической, 18. Подросток катился с горки, а водитель выезжал с проулка и поздно заметил велосипедиста. Подросток не смог остановиться, произошло столкновение. Ребенок получил ушибы и ссадины. Обстоятельства этой аварии выясняются.
В поселке Комарово мужчина попытался прокатить 10-летнего сына своего друга на квадроцикле. Возможно, водитель был нетрезв, взяты пробы на алкоголь. 35-летний водитель, не имеющий права управления такой техникой, ехал слишком быстро, квадроцикл опрокинулся. У мальчика ушибы и ссадины, мужчина получил черепно-мозговую травму и рваные раны конечностей.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области