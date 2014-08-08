Нелегальных таксистов будут лишать прав за повторные нарушения

Кроме того, предлагается ужесточить административное наказание за установку на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконную установку на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси. Для граждан предусматривается штраф в размере 15 тысяч рублей с конфискацией названных устройств, для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — в размере 30 тысяч рублей, также с конфискацией названных устройств. За незаконное нанесение на наружные поверхности автомобиля специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси предлагается установить штраф для граждан в размере 15 тысяч рублей, для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — 30 тысяч рублей.