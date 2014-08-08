Нелегальных таксистов будут лишать прав за повторные нарушения

Законопроект с поправками в Кодекс об административных нарушениях внесло в Госдуму Законодательное собрание Еврейской автономной области, пишет «Российская Газета».
Проблема нелегальных такси типична для многих регионов страны. Одна из используемых схем такая: перевозчик, имея лишь несколько автомобилей с разрешениями на перевозку пассажиров, привлекают для перевозки пассажиров и багажа водителей с личным транспортом без соответствующего разрешения. Подобная ситуация, резонно считают авторы законопроекта, влияет не только на объемы налоговых поступлений в региональные бюджеты, но и отрицательно сказывается на уровне дорожно-транспортных происшествий.
«Экономя на медицинских осмотрах водителей, контроле технического состояния автомобильного транспорта, приобретении соответствующих полисов обязательного страхования автогражданской ответственности, перевозчики, не имеющие соответствующего разрешения на перевозки, вступают в недобросовестную конкуренцию с соблюдающими требования российского законодательства таксомоторными перевозчиками. Все это приводит к ухудшению состояния рынка таксомоторных услуг», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Поэтому предлагается установить ответственность за подобное правонарушение в виде административного штрафа на водителя в размере 25 тысяч рублей, за повторное правонарушение — в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.
Кроме того, предлагается ужесточить административное наказание за установку на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконную установку на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси. Для граждан предусматривается штраф в размере 15 тысяч рублей с конфискацией названных устройств, для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — в размере 30 тысяч рублей, также с конфискацией названных устройств. За незаконное нанесение на наружные поверхности автомобиля специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси предлагается установить штраф для граждан в размере 15 тысяч рублей, для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — 30 тысяч рублей.
За управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси, а также за управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси на водителя предлагается накладывать штраф в размере 10 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.