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Нападение ФК «Тюмень» усилит Евгений Савин

8 августа 2014, 09:07
Бывший футболист молодежной сборной России, успевший поиграть в Премьер-лиге за «Амкар» и «Крылья Советов», уроженец Тобольска Евгений Савин продолжит карьеру в ФК «Тюмень».
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Тюмень

Бывший футболист молодежной сборной России, успевший поиграть в Премьер-лиге за «Амкар» и «Крылья Советов», уроженец Тобольска Евгений Савин продолжит карьеру в ФК «Тюмень».

«Видимо, пришло время вернуться в регион, где вырос, и отдавать все силы за «Тюмень», — написал Евгений Савин в Instagram. Спортсмен выложил свою фотографию в черно-белой форме ФК «Тюмень».

30-летний Евгений Савин — воспитанник тобольского «Иртыша». Играл в российской футбольной Премьер-лиге за «Томь», «Амкар», «Крылья Советов». В 2006 году вызывался в молодежную и олимпийскую сборную России, а через год — в национальную сборную. Правда, если в отборочных матчах на Олимпиаду в Пекине тоболяк проявил себя неплохо, то в составе национальной сборной на поле он так и не вышел. Любителям футбола Савин запомнился также забавным комментарием про «угол головы».

Отметим, что тоболяк — не единственное из последних приобретений ФК «Тюмень». Не так давно стало известно, что состав черно-белых пополнят бразильский полузащитник Клейтон Лима и атакующий полузащитник из Украины Владимир Коробка. Очевидно, что Константин Галкин, как и планировал в начале сезона, усиливает нападение.

Ближайший матч ФК «Тюмени» в рамках ФНЛ пройдет на стадионе «Геолог» в воскресенье, 10 августа. Черно-белые будут принимать на своем поле команду «Луч-Энергия» из Владивостока.

#Новости#Тюмень#ФК Тюмень#Футбол#Таня#Спорт
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