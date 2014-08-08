Нападение ФК «Тюмень» усилит Евгений Савин

30-летний Евгений Савин — воспитанник тобольского «Иртыша». Играл в российской футбольной Премьер-лиге за «Томь», «Амкар», «Крылья Советов». В 2006 году вызывался в молодежную и олимпийскую сборную России, а через год — в национальную сборную. Правда, если в отборочных матчах на Олимпиаду в Пекине тоболяк проявил себя неплохо, то в составе национальной сборной на поле он так и не вышел. Любителям футбола Савин запомнился также забавным комментарием про «угол головы».