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На Исторической площади будут собирать автоматы

8 августа 2014, 11:33
Разбирать и собирать автоматы, надевать средства защиты, стрелять в интерактивном тире будут 9 августа в Тюмени на Исторической площади.
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Тюмень

В 10 утра здесь стартует акция Министерства обороны РФ «Служба по контракту в ВС РФ — Твой выбор!», приуроченная к празднованию «Дня Физкультурника».

Все желающие могут принять участие в конкурсе по неполной разборке и сборке автомата АК-74 и конкурсе по надеванию средств защиты. Тем, кто покажет наилучший результат, вручат памятные призы.

У всех желающих будет возможность проверить свои навыки стрельбы в интерактивном тире.

Также тюменцы познакомятся с военными профессиями и смогут пройти мероприятия отбора на военную службу по контракту, сообщает инструктор пункта отбора на военную службу по контракту.

#Новости#Тюмень#Военкомат#Ирина#Общество
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