На Исторической площади будут собирать автоматы

В 10 утра здесь стартует акция Министерства обороны РФ «Служба по контракту в ВС РФ — Твой выбор!», приуроченная к празднованию «Дня Физкультурника».
Все желающие могут принять участие в конкурсе по неполной разборке и сборке автомата АК-74 и конкурсе по надеванию средств защиты. Тем, кто покажет наилучший результат, вручат памятные призы.
У всех желающих будет возможность проверить свои навыки стрельбы в интерактивном тире.
Также тюменцы познакомятся с военными профессиями и смогут пройти мероприятия отбора на военную службу по контракту, сообщает инструктор пункта отбора на военную службу по контракту.