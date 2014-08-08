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Лето пришло, хоть и с опозданием

8 августа 2014, 15:05
Тюменцы уже и не ждали настоящего жаркого солнечного лета. Многие смирились с тем, что в этом году оно обошло нас стороной. Трудно прогнозировать, как долго хорошая погода будет радовать нас, но пока мы можем наслаждаться ею в полной мере.
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Тюмень

За окном +25 градусов, светит яркое солнце, а ветер очень теплый и ласковый. К вечеру температура воздуха составит +22 градуса, а ветер практически исчезнет.

На субботу 9 августа можно смело планировать пикники и прогулки на свежем воздухе. По данным сайта NashGorod.ru, уже с самого утра воздух прогреется до +21 градуса, а днем столбики термометров покажут +27. Весь день будет светить солнце, скорость юго-западного ветра достигнет 4 м/с. Вечером ожидается +23 градуса, однако почти полное отсутствие ветра и безоблачная погода сделают легкое падение температуры незаметным.

Данные сайта Gismeteo.ru обещают нам отличную погоду и на второй выходной день. Утром будет ясно и солнечно при температуре +21 градус и юго-западном ветре скоростью 4 м/с. Днем ветер немного усилится, но это пойдет только на пользу тюменцам, ведь на улице будет жарко — воздух прогреется до +28 градусов. Вечер ожидается теплым и солнечным. За окном установится температура + 23 градуса и легкий ветерок 3 м/с.

В выходные дни стоит воспользоваться теплой погодой и провести их с пользой. Ведь неизвестно — может быть, эти суббота и воскресенье — последний подарок нам от природы этим летом.

Видео Сергея Шарапова

Фото: http://mama.tomsk.ru

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