Лето пришло, хоть и с опозданием

Данные сайта Gismeteo.ru обещают нам отличную погоду и на второй выходной день. Утром будет ясно и солнечно при температуре +21 градус и юго-западном ветре скоростью 4 м/с. Днем ветер немного усилится, но это пойдет только на пользу тюменцам, ведь на улице будет жарко — воздух прогреется до +28 градусов. Вечер ожидается теплым и солнечным. За окном установится температура + 23 градуса и легкий ветерок 3 м/с.