Куда сходить в Тюмени в выходные: 8 — 10 августа

На пешую прогулку по Старой Зареке ждут тюменцев в воскресенье. «Мы пойдём по улицам Береговая, Большая Заречная и другим. Увидим как и какая набережная строится под монастырём. Если захотите, побываем в Вознесенско-Георгиевской церкви. Пройдём мимо фармацевтического завода, мимо бывшего пивзавода. Дойдём до шалаша для мальчиков и девочек», — пишут организаторы. Сбор у моста Влюбленных в 11 часов.