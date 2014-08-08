Куда сходить в Тюмени в выходные: 8 — 10 августа

День физкультурника
Несколько ярких событий пройдет в нашем городе в субботу в честь Дня физкультурника.
На Туре в районе моста Влюбленных пройдет «водный» фестиваль. Начало в 11:30. Каяки, байдарки, катамараны, рафты, яхты продемонстрируют «фигурное вождение». После показательных выступлений состоятся состязания в двух дисциплинах: параллельном слаломе и эстафете.
9 августа в 11:30 на площади у стадиона «Геолог» (ул. Коммуны, 22) стартует фитнес-марафон. В программе марафон «Фитнес-зарядка», Zunba, Port De Bras, «Функциональный тренинг», «Fitness Cocktail», «Ритм жизни».
На Исторической площади развернется точка от пункта отбора на военную службу по контракту. Здесь можно будет собрать и разобрать автомат АК-74, пострелять в тире и поучаствовать в конкурсе по надеванию средств защиты.
Юные картингисты будут покорять дорогу у «Панорамы» (Ленина, 2а), начало в 11 часов. Они проведут показательные выступления на правильное и мобильное прохождение трассы.
Спорт
В субботу Тюмень примет всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР Марата Латыпова. На ринг, установленный в центре «Тюмень-дзюдо» (ул. Гнаровской,1) поднимутся сильнейшие боксеры страны, первые и вторые номера студенческой сборной России. Вход на турнир — свободный, старт 9 августа в 18 часов.
Дети
Развлекательная программа «Волшебники Изумрудного города» ждет малышей и ребят постарше в торгово-развлекательном центре «Солнечный» в субботу и воскресенье с 12 до 18 часов. Шоу танцующих собак, аквагрим, обучающая игровая программа, твистер, сладкая вата, поп-корн, купание в сухом бассеине — и это еще не все, что приготовили организаторы.
В рамках выхода в прокат фильма «Черепашки-ниндзя» в мультиплексе «Киномечта» 9 августа пройдет детская интерактивная программа, начало в 12 часов. Вас ждут показательные выступления федерации каратэ, чемпионат по скоростному поеданию пиццы, конкурсы.
Музеи
В августе и сентябре в тюменских музеях пройдет ряд мероприятий под названием «Бархатные вечера в музее». Первое пройдет 9 августа в археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском с 14 до 22 часов. В программе — танцевальный флешмоб, этнические обряды и мастер-классы.
Разное
Житель нашего города хочет собрать 150–200 человек, чтобы сделать своей девушке незабываемое предложение выйти замуж. Необычный флешмоб пройдет на Цветном бульваре, у колеса обозрения, 10 августа в 17 часов.
Практики под названиями Mystical dance будут проходить в нашем городе с 9 по 17 августа. В субботу с 17 до 18:30 пройдет практический обучающий семинар по пению мантр в ведической традиции, а в воскресенье с 17 до 19 состоится «Суфийская встреча». Стоимость первого семинара — 600 рублей, второго — по желанию посетителя. Место проведения — школа йоги «Мудра» (Урицкого, 5, 2 этаж). Подробности в группе — http://vk.com/mysticaldancesiberia.
На пешую прогулку по Старой Зареке ждут тюменцев в воскресенье. «Мы пойдём по улицам Береговая, Большая Заречная и другим. Увидим как и какая набережная строится под монастырём. Если захотите, побываем в Вознесенско-Георгиевской церкви. Пройдём мимо фармацевтического завода, мимо бывшего пивзавода. Дойдём до шалаша для мальчиков и девочек», — пишут организаторы. Сбор у моста Влюбленных в 11 часов.
Фото Людмилы Цвиккер
В эту субботу, 9 августа, с 14 до 17 часов на парковку к ТЦ «Панама» можно принести гуманитарную помощь вынужденным переселенцам с Украины. На сегодня есть потребность в теплых вещах, средствах личной гигиены, продуктах питания длительного хранения. Можно приносить устаревшую бытовую технику в рабочем состоянии — чайники, микроволновки, утюги, фены, мобильные телефоны с зарядкой.
Пешеходная экскурсия «Прогулки по Тюмени» пройдет в воскресенье с 11 до 13:30. Под рассказ потомственного реставратора Святослава Шитова мы познакомимся с деревянной архитектурой. После осмотра домов в стиле сибирского барокко запланировано посещение реставрационной мастерской. Проникнуться атмосферой экскурсии вы можете, прочитав материал корреспондента NashGorod.ru. Узнайте больше http://weekend.com.ru/tury_vyhodnogo_dnya/id/23/
Вечеринка в стиле «Грязных танцев» пройдет в пятницу в танцевальном клубе Galla Dance в центре «Магеллан». Ретро-стиль, неформатные мастер-классы, вдохновленные уроками Джонни и Бэйби, подарки от партнеров, розыгрыши призов, музыка из фильма, фуршет и пунш прилагаются. Вход — 1000 рублей, начало в 21:30. Dress code: американская классика, 90-е, ретро.
9 августа в 14 часов на Цветном бульваре пройдет благотворительный концерт для помощи нашему земляку Виктору Погорелову — руководителю АНО «Спортивный клуб танцев на колясках «Олимп» и филиала «Центра спортивного танца». На концерте выступят воспитанники Виктора, коллеги по профессиональной деятельности, творческие коллективы Областного центра дополнительного образования детей и молодежи и неравнодушные горожане.