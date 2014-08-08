Как повлияют санкции на российские лекарства

Напомним, Россия на год запретила импорт ряда сельскохозяйственных и пищевых товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В соответствующий список попали говядина, свинина, птица, фрукты, овощи, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты. Россия также готова ввести защитные меры в авиастроении, автомобилестроении и судостроении. Замглавы бюджетного комитета Совфеда Николай Журавлев предложил в виде дополнительного ответа на западные санкции рассмотреть, в частности, возможность ограничений на импорт имеющих российские аналоги безрецептурных лекарств.
«Ни высказываний, ни намеков, ни попыток этого делать никто не собирался. Если вы помните, вот всем этим распорядительным мерам предшествовало высказывание президента, что надо посмотреть и очень осторожно, с минимизированным… поэтому о лекарствах никто, конечно, не говорит. Ну, во всяком случае то, что мне известно, даже и в мыслях нет такого», — заявил Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», пишет «РИА Новости».
Давая правительству поручение подготовить ответ на западные санкции, президент Владимир Путин во вторник оговорился, что российские меры должны быть аккуратными и не навредить потребителям.
Фото: sarov.com