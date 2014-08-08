Как повлияют санкции на российские лекарства

«Ни высказываний, ни намеков, ни попыток этого делать никто не собирался. Если вы помните, вот всем этим распорядительным мерам предшествовало высказывание президента, что надо посмотреть и очень осторожно, с минимизированным… поэтому о лекарствах никто, конечно, не говорит. Ну, во всяком случае то, что мне известно, даже и в мыслях нет такого», — заявил Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», пишет «РИА Новости».