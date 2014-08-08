Иномарки могут попасть под угрозу российских санкций

Вслед за мясом и молоком Россия рискует остаться и без автомобилей. Как заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства, российские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении иностранных автокомпаний.
Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на «РБК», российский премьер считает возможным введение санкций для иностранных автокомпаний, но не уточняет, какие именно санкции это будут и какие компании от них пострадают. Пока также неясно, пострадают ли от санкций автоконцерны, наладившие локальную сборку и построившие заводы на территории нашей страны.
«Мы потенциально готовы ввести защитные меры в авиастроении, судостроении, автомобильной промышленности и других отраслях», — сообщил Медведев. Премьер-министр подчеркнул, что делаться это будет «осмысленно».
«Правительство понимает, насколько значимо сотрудничество в этой сфере. Но, естественно, мы реально оцениваем и наши собственные возможности», — отметил глава правительства. Медведев пояснил, что решение о запрете ввоза в Россию ряда товаров из объявивших ранее о введении антироссийских санкций стран должно повернуть ситуацию в пользу страны.
«В санкциях нет ничего хорошего, я об этом уже неоднократно говорил. И ответное решение далось нам тоже непросто, мы были вынуждены его принять. Но даже в этих условиях мы, уверен, сумеем ситуацию повернуть в свою пользу», — сказал премьер.
По данным АЕБ российский авторынок закончил июнь 17%-м падением. В июле, по информации Autonews.ru, падение продолжилось. Без премиум-сегмента, согласно предварительному отчету АЕБ, оно составило -23%. Премиальные бренды, растущие против рынка, подкорректируют эту цифру, но в общем количестве реализуемых в России автомобилей их доля недостаточно высока, чтобы оказать существенное влияние на рыночные показатели. Санкции против автомобильных компаний могут усугубить ситуацию на российском авторынке. В Минпромторге комментировать заявление Медведева не стали.
Из Японии в Россию автомобили и комплектующие импортируют Toyota, Mazda, Nissan, Mitsubishi и Honda. Санкции против России ввели США, Евросоюз, Канада, Австралия, Норвегия и Япония. Если проблем с импортом автомобилей из Австралии, Канады и Норвегии россиянам можно не опасаться, то европейские автомобили, а также модели из США и Японии в нашей стране пользуются популярностью.
Из Японии в Россию свои автомобили и комплектующие импортируют компании Toyota, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Subaru и Honda. При этом все, кроме Honda, наладили в нашей стране сборку одной или нескольких моделей на своих заводах или совместных предприятиях. «Honda импортирует автомобили в Россию в объеме 100%. Большая часть моделей приходит из США, две машины везут из Англии (2,0-литровый CRV и пятидверный Civic). Пока мы ничего не комментируем, потому что по сути еще ничего не случилось», — рассказал корреспонденту Autonews.ru представитель Honda Александр Будрин.
В компании Toyota заявление Медведева комментировать тоже не стали. «Мы вне политики», — заявила официальный представитель Toyota в России Наталья Астафьева. В компании Infiniti (люксовый бренд Nissan) считают, что давать официальные комментарии по данной теме пока рано. «Никакой конкретики не озвучено. Поэтому и у нас конкретной позиции по этому вопросу пока нет. Когда появится что-то более-менее понятное, тогда и будем реагировать», — сказал официальный представитель Infiniti в России Денис Жадаев.
Представитель Ford Sollers Елизавета Новикова заявила Autonews.ru, что пока в Ford не встревожены возможными санкциями. «У нас 99% автомобилей производится локально, поэтому мы пока не обеспокоены», — объяснила Новикова. Официальный представитель немецкой компании BMW Василий Мельников также напомнил, что большая часть линейки BMW производится в России. «Санкции — это то, на что мы повлиять не можем. Но BMW Group придерживается точки зрения о том, что чем проще торговые отношения, тем лучше. Паники по поводу заявления Медведева нет, будем реагировать по существу», — сказал Мельников. В компаниях Audi и Mercedes-Benz заявили, что не комментируют политические решения. Представитель Jaguar Land Rover также воздержался от комментариев, пояснив, что «эта история их пока не затронула».
Санкции против автомобильных компаний могут усугубить ситуацию на российском авторынке. Ранее ряд крупнейших автокомпаний заявили, что продолжат инвестировать в российское производство независимо от международных конфликтов. «Я считаю, что мы не должны сворачивать свою деятельность в России из-за этого», — сообщил глава Volkswagen Мартин Винтеркорн на конференции в Ганновере. Он особенно подчеркнул, что на работу завода в Калуге и на строительства предприятия по производству моторов сложившаяся ситуация не повлияет.
Отметим, что в этом году в немецкой машиностроительной отрасли было зафиксировано резкое падение объема заказов из России. По данным отраслевого опроса, проведенного Объединением немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования, в последние несколько месяцев их количество сократилось более чем на 60%.
Как рассказала глава организации Моника Холлахер, 45% представителей машиностроительной отрасли в ходе опроса указали на то, что в бизнесе с российской стороной у них начались сложности. Среди основных причин сложностей называют отмены заказов, таможенные задержки и отсрочки выплат. Участники опроса также отмечают, что их неуверенность усиливает ожидание санкций в отношении России со стороны Запада.
Российский авторынок — третий по величине в Европе, хотя раньше он стабильно занимал второе место. На фоне экономических санкций в отношении России продажи автомобилей начали падать, и в мае уровень спроса оказался ниже, чем в Великобритании. Первое место по продажам в течение последних лет прочно занимает Германия.