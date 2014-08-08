Иномарки могут попасть под угрозу российских санкций

Представитель Ford Sollers Елизавета Новикова заявила Autonews.ru, что пока в Ford не встревожены возможными санкциями. «У нас 99% автомобилей производится локально, поэтому мы пока не обеспокоены», — объяснила Новикова. Официальный представитель немецкой компании BMW Василий Мельников также напомнил, что большая часть линейки BMW производится в России. «Санкции — это то, на что мы повлиять не можем. Но BMW Group придерживается точки зрения о том, что чем проще торговые отношения, тем лучше. Паники по поводу заявления Медведева нет, будем реагировать по существу», — сказал Мельников. В компаниях Audi и Mercedes-Benz заявили, что не комментируют политические решения. Представитель Jaguar Land Rover также воздержался от комментариев, пояснив, что «эта история их пока не затронула».