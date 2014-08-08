Горячие новости: Беседина посадили, тюменка — «Мисс Волга-2014», нехватка педиатров

Уходящая неделя, как всегда, принесла жителям Тюмени множество интересных новостей. Некоторые из них по-настоящему порадовали горожан, иные же огорчили и заставили задуматься о проблемах города. Общественный резонанс вызвал у тюменцев факт осуждения за взятки командира полка ДПС Сергея Беседина. Многие сочли вынесенную для него меру наказания слишком мягкой. А вот за тюменку Рою Байрамову, получившую титул «Мисс Волга-2014», большинство горожан искренне порадовались. Одной из серьезных проблем, обнаруженных на этой неделе, стала острая нехватка таких важных медицинских специалистов, как педиатры. Родители всерьез обеспокоены за своих чад.
Бывшему командиру полка ДПС по г. Тюмени Сергею Беседину вынесен приговор. Это уголовное дело вызвало в обществе огромный резонанс. Более 3000 тюменцев узнали эту новость на портале NashGorod.ru. 44-летний Беседин признан виновным за получение взяток в особо крупных размерах. Как установлено в ходе следствия, всего за период с июля 2012 по июль 2013 года командир от своих подчиненных получил взяток на общую сумму 7 миллионов 190 тысяч рублей. Суд назначил Беседину 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и на 3 года лишил его права занимать должности в органах внутренних дел. «Трепещите, коррупционеры! Такая судьба ждет каждого, кто считает себя выше закона!» — подобные комментарии посыпались от посетителей портала. Всего новость прокомментировали 40 человек.
Девятнадцатилетняя тюменка Роя Байрамова стала победительницей крупного конкурса красоты «Мисс Волга-2014». Эта новость набрала 3297 просмотров. Пользователи портала NashGorod.ru рассматривали фотографии юной красавицы и активно обсуждали ее победу. Для девушки выступление на выездном конкурсе было уже вторым. Сама Роя не ожидала такого успеха и чувствует себя безмерно счастливой. В планах у девушки участие в конкурсе «Мисс Россия». Большинство комментариев тюменцев выражали свое восхищение молодой победительницей, однако нашлись и те, кто сочли девушку излишне худой. Всего новость удостоилась 16 комментариев.
Третья в рейтинге новость набрала 1204 просмотра. В редакцию NashGorod.ru обратилась тюменка: ее ребенку отказывают в услугах по вызову врача на дом, т. к. ему уже исполнилось 3 года. По достижению этого возраста родители должны везти больного ребенка в поликлинику сами. Но когда у малыша высокая температура, транспортировать его куда-либо и сидеть в длинных очередях очень проблематично. В этом случае регистратура поликлиники рекомендует родителям вызывать скорую помощь. Однако врачи «скорой» оказывают заболевшему лишь первую помощь. Что же делать мамам в такой непростой ситуации? В особенности, когда в поликлинике по месту жительства не хватает педиатров. Как ни странно, основная часть комментариев на портале направлена против самих мам: «Да абсолютно нормальная ситуация. Просто мама не должна думать, что ей кто-то что то должен». А также: «А может не приучать детей болеть?» Новость набрала 20 комментариев.
Начинается новая неделя, она принесет нам много новых горячих новостей, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru. Вход для комментариев свободен и для зарегистрированных пользователей, и через аккаунты социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги» — заявленные истории из жизни часто становятся статьями в разделе «Сюжеты нашего города». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.