Горячие новости: Беседина посадили, тюменка — «Мисс Волга-2014», нехватка педиатров

Третья в рейтинге новость набрала 1204 просмотра. В редакцию NashGorod.ru обратилась тюменка: ее ребенку отказывают в услугах по вызову врача на дом, т. к. ему уже исполнилось 3 года. По достижению этого возраста родители должны везти больного ребенка в поликлинику сами. Но когда у малыша высокая температура, транспортировать его куда-либо и сидеть в длинных очередях очень проблематично. В этом случае регистратура поликлиники рекомендует родителям вызывать скорую помощь. Однако врачи «скорой» оказывают заболевшему лишь первую помощь. Что же делать мамам в такой непростой ситуации? В особенности, когда в поликлинике по месту жительства не хватает педиатров. Как ни странно, основная часть комментариев на портале направлена против самих мам: «Да абсолютно нормальная ситуация. Просто мама не должна думать, что ей кто-то что то должен». А также: «А может не приучать детей болеть?» Новость набрала 20 комментариев.