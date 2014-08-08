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До конца августа у детских садов будут дежурить наряды ДПС

8 августа 2014, 08:44
Профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир» проводится в Тюмени с 8 по 29 августа. Инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области во время несения службы будут уделять особое внимание выявлению нарушений, связанных с правилами перевозки детей-пассажиров и использованием ремней безопасности.
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Дети

В утренние и вечерние часы места несения службы нарядов ДПС будут максимально приближены к детским садам и поликлиникам, к тем учреждениям, куда родители массово привозят маленьких пассажиров.

Как сообщает Госавтоинспекция города, за семь месяцев текущего года в Тюмени произошло 121 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в 60-ти случаях дети являлись пассажирами, один ребенок погиб.

Несмотря на проводимую Госавтоинспекцией разъяснительную работу об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, многие тюменские водители игнорируют эти средства пассивной безопасности — не пристегиваются сами и не заставляют пристегиваться пассажиров. Ежедневно сотрудники ДПС выявляют более 30-ти водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств, 40–50 водителей — нарушающих правила использования ремней безопасности.

В этом году на дорогах Тюмени привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей — 6155 водителей, 18 117 — за не использование ремней безопасности. Предусмотренная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей за нарушения правил перевозки детей не останавливает водителей от совершения, порой роковых ошибок, многие до сих пор не установили в своем автомобиле специальное детское устройство.

Разъяснительная работа с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств будет проводиться в медицинских, дошкольных учреждениях и местах проведения «Школьных ярмарок».

#Новости#Статистика#Дети#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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