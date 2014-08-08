До конца августа у детских садов будут дежурить наряды ДПС

В этом году на дорогах Тюмени привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей — 6155 водителей, 18 117 — за не использование ремней безопасности. Предусмотренная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей за нарушения правил перевозки детей не останавливает водителей от совершения, порой роковых ошибок, многие до сих пор не установили в своем автомобиле специальное детское устройство.