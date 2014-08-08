До конца августа у детских садов будут дежурить наряды ДПС

В утренние и вечерние часы места несения службы нарядов ДПС будут максимально приближены к детским садам и поликлиникам, к тем учреждениям, куда родители массово привозят маленьких пассажиров.
Как сообщает Госавтоинспекция города, за семь месяцев текущего года в Тюмени произошло 121 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в 60-ти случаях дети являлись пассажирами, один ребенок погиб.
Несмотря на проводимую Госавтоинспекцией разъяснительную работу об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, многие тюменские водители игнорируют эти средства пассивной безопасности — не пристегиваются сами и не заставляют пристегиваться пассажиров. Ежедневно сотрудники ДПС выявляют более 30-ти водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств, 40–50 водителей — нарушающих правила использования ремней безопасности.
В этом году на дорогах Тюмени привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей — 6155 водителей, 18 117 — за не использование ремней безопасности. Предусмотренная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей за нарушения правил перевозки детей не останавливает водителей от совершения, порой роковых ошибок, многие до сих пор не установили в своем автомобиле специальное детское устройство.
Разъяснительная работа с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств будет проводиться в медицинских, дошкольных учреждениях и местах проведения «Школьных ярмарок».