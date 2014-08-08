Для велодвижения в городе разработают целую концепцию

Юрий Александрович уточнил, что по требованию городской думы и губернатора на новых застраиваемых территориях в Тюмени уже не первый год в обязательном порядке строят велодорожки. Например, в «Европейском» они появились в 2012 году. Сделают их и в «Олимпии», и в других микрорайонах и ЖК города.