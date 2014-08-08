Для велодвижения в городе разработают целую концепцию

Об этом рассказал корреспонденту NashGorod.ru председатель Федерации велосипедного спорта Тюменской области, депутат городской думы Юрий Баранчук. Он добавил, что далее из «Туры» велодорожки собираются продлить до улицы Мельникайте и по Мельникайте они протянутся до парка Гагарина, а также вокруг него.
Кроме того, на сегодняшний день ведется разработка еще двух проектов по маршрутам: от Дамбовской по улице Харьковской до улицы Холодильной; от улицы Щербакова по улице Газовиков и проезду Солнечный и обратно до моста Влюбленных. В планах в будущем также связать улицу Дамбовскую с Гилевской рощей через улицу Чекистов.
Юрий Александрович уточнил, что по требованию городской думы и губернатора на новых застраиваемых территориях в Тюмени уже не первый год в обязательном порядке строят велодорожки. Например, в «Европейском» они появились в 2012 году. Сделают их и в «Олимпии», и в других микрорайонах и ЖК города.
Добавим, что в дальнейшем планируется разработка целой концепции организации движения велотранспорта по Тюмени. Так, в следующем году власти собираются плотно заняться вопросом обустройства дорожек на улице Широтной. Юрий Баранчук отметил, что большинство «выделенок» для велосипедистов дублируют маршруты общественного транспорта — это мировая практика, и она оправдана.