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Для велодвижения в городе разработают целую концепцию

8 августа 2014, 14:45
В этом году велодорожки могут стать доступны жителям микрорайона «Тура». Они уже практически готовы, но еще не сданы в эксплуатацию. Их примут вместе с новыми дорогами и межквартальными проездами.
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Тюмень

Об этом рассказал корреспонденту NashGorod.ru председатель Федерации велосипедного спорта Тюменской области, депутат городской думы Юрий Баранчук. Он добавил, что далее из «Туры» велодорожки собираются продлить до улицы Мельникайте и по Мельникайте они протянутся до парка Гагарина, а также вокруг него.

Кроме того, на сегодняшний день ведется разработка еще двух проектов по маршрутам: от Дамбовской по улице Харьковской до улицы Холодильной; от улицы Щербакова по улице Газовиков и проезду Солнечный и обратно до моста Влюбленных. В планах в будущем также связать улицу Дамбовскую с Гилевской рощей через улицу Чекистов.

Юрий Александрович уточнил, что по требованию городской думы и губернатора на новых застраиваемых территориях в Тюмени уже не первый год в обязательном порядке строят велодорожки. Например, в «Европейском» они появились в 2012 году. Сделают их и в «Олимпии», и в других микрорайонах и ЖК города.

Добавим, что в дальнейшем планируется разработка целой концепции организации движения велотранспорта по Тюмени. Так, в следующем году власти собираются плотно заняться вопросом обустройства дорожек на улице Широтной. Юрий Баранчук отметил, что большинство «выделенок» для велосипедистов дублируют маршруты общественного транспорта — это мировая практика, и она оправдана.

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