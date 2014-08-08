Чтобы не подставить приятеля, избитый тюменец выдумал нападение

Избитый мужчина выдумал, что на него напали неизвестные, чтобы не подставить своего приятеля и соседа. Сотрудники тюменской полиции поняли, что их обманывают, и злоумышленник все же был задержан.
Несколько дней назад в отдел полиции № 5 поступило сообщение о том, что в больницу скорой помощью доставлен мужчина с телесными повреждениями. Прибывшим сотрудникам полиции пострадавший рассказал, что шел ночью возле одного из гипермаркетов, на него напали неизвестные и несколько раз ударили по голове. Однако видеозапись с названного места происшествия показала, что в этот день никакой драки там не было. У сотрудников правопорядка появились сомнения в достоверности показаний потерпевшего.
«В процессе дальнейшей работы заявитель сам признался, что на самом деле никакого нападения не было. Как выяснилось позже, тяжкий вред здоровью ему нанес его близкий приятель, который проживает с ним на одной жилплощади. Потерпевший пояснил, что 5 августа между ними произошел крупный конфликт, в ходе которого приятель нанес ему несколько ударов по голове», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
В настоящее время 25-летний безработный подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).