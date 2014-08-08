Чтобы не подставить приятеля, избитый тюменец выдумал нападение

Несколько дней назад в отдел полиции № 5 поступило сообщение о том, что в больницу скорой помощью доставлен мужчина с телесными повреждениями. Прибывшим сотрудникам полиции пострадавший рассказал, что шел ночью возле одного из гипермаркетов, на него напали неизвестные и несколько раз ударили по голове. Однако видеозапись с названного места происшествия показала, что в этот день никакой драки там не было. У сотрудников правопорядка появились сомнения в достоверности показаний потерпевшего.