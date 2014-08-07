Жители Советской-Хохрякова просят отремонтировать их двор

Дмитрий Еремеев также отметил, что в соседних дворах (Профсоюзная, 30, 65, 68, 70; Советская, 84; Немцова, 41; Северная, 35), в шаговой доступности (200–300 метров) имеются спортплощадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и т.д. В дополнение Глава представил информацию жильцам о времени и графике работы спорторганизаторов на этих площадках, а также сообщил им об открытии в сентябре нового современного спорткомплекса на территории школы № 40, где тоже будут работать спорторганизаторы.