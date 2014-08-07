Жители Советской-Хохрякова просят отремонтировать их двор

5 августа состоялось общее собрание жильцов и представителей управляющих компаний с Дмитрием Еремеевым. Несмотря на дождь, мероприятие проходило во дворе, где жители смогли наглядно обозначить проблемные участки своей территории и высказать свои пожелания.
Почти 2 часа длилось собрание, на котором обсудили массу предложений. «Приятно поразило неравнодушие к своему двору жильцов, которые своими силами периодически проводят субботники и следят за порядком. Тем не менее, с некоторыми проблемами самим им не справиться», — сообщают в Тюменской городской думе.
Благоустройство дворовой территории, о которой идет речь, проводилось в 2006 году за счёт бюджетных средств. В то время были установлены детские игровые комплексы, которые сейчас сильно устарели. Горожане хотят обновить игровую площадку и организовать новую — спортивную.
Дмитрий Еремеев отметил, что на данный момент денежные средства на благоустройство распределены между дворовыми территориями. Однако в рамках программных мероприятий бюджет в будущем может софинансировать благоустройство двора, но жильцы, как хозяева двора (7 домов, 417 квартир), должны провести общее собрание, определиться с внешним видом малых архитектурных форм, согласовать их стоимость, а также определиться с долей участия каждого в софинансировании данных расходов на то или иное приобретение.
Дмитрий Еремеев также отметил, что в соседних дворах (Профсоюзная, 30, 65, 68, 70; Советская, 84; Немцова, 41; Северная, 35), в шаговой доступности (200–300 метров) имеются спортплощадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и т.д. В дополнение Глава представил информацию жильцам о времени и графике работы спорторганизаторов на этих площадках, а также сообщил им об открытии в сентябре нового современного спорткомплекса на территории школы № 40, где тоже будут работать спорторганизаторы.
В «час пик» машины проезжают через двор на Профсоюзной-Советской-Хохрякова, чтобы объехать пробку. Возникает серьёзная угроза для, играющих во дворе, детей. Было высказано хорошее предложение установить лежачий полицейский. Дмитрий Еремеев дал поручение Управе ЦАО в ближайшее время выполнить эту просьбу.