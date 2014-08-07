Жителей Тюмени призывают помочь первоклассникам

Напомним, что в рамках данной акции оказывается поддержка будущим первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей Тюмени и Тюменской области. Акция проводится совместно с органами социальной защиты населения Тюменской области при активной поддержке образовательных учреждений города Тюмени.
Стоит отметить, что в первые дни лета более 280 будущих первоклашек из Ишима, Тобольска, а также Омутинского, Казанского и еще 15 районов Тюменской области с благодарностью приняли от регионального отделения новые ранцы и рюкзаки, наполненные необходимыми школьными принадлежностями, сообщает департамент социального развития Тюменской области.
В настоящее время портфели еще не получили первоклассники города Тюмени, а также ребята из Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского районов. Детям необходимы портфели, ранцы, канцелярские товары, школьная форма, спортивные костюмы, обувь.
Организаторы акции призывают представителей бизнеса, а также всех неравнодушных жителей Тюмени и Тюменской области принять участие в благотворительной акции и подарить радость ребенку, идущему в школу в первый раз! Семьи, испытывающие трудности в подготовке детей к школе, с радостью примут такой подарок, поэтому участие каждого очень важно. Покупая брюки и рубашку, юбку и блузку своему ребёнку, купите еще один комплект и подарите от своей семьи радость и праздничное настроение нуждающимся.
Портфели, ранцы, канцтовары и другие вещи принимаются ежедневно с 10–00 до 17–00 часов по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14 А, каб. 213. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3452) 20-93-53.
Фото: http://vashgorod.ru