Жителей Тюмени призывают помочь первоклассникам

Организаторы акции призывают представителей бизнеса, а также всех неравнодушных жителей Тюмени и Тюменской области принять участие в благотворительной акции и подарить радость ребенку, идущему в школу в первый раз! Семьи, испытывающие трудности в подготовке детей к школе, с радостью примут такой подарок, поэтому участие каждого очень важно. Покупая брюки и рубашку, юбку и блузку своему ребёнку, купите еще один комплект и подарите от своей семьи радость и праздничное настроение нуждающимся.