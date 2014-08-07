Взятка на ж/д обошлась директору ООО в пару миллионов рублей

Так, стало известно, что директор ООО «РАТЭК Ко», действуя от имени представляемой им фирмы, в июле 2013 года попытался дать взятку в размере 40 000 рублей и.о. начальника линейного отделения полиции на станции Войновка Тюменского ЛО МВД России на транспорте за незаконную выдачу груза, прибывшего на Войновку в адрес «РАТЭК Ко» в двух железнодорожных контейнерах, без его комиссионной выгрузки. В указанных контейнерах находились товары, не отраженные в железнодорожной транспортной накладной.
Реализуя свой преступный умысел на дачу взятки, директор «РАТЭК Ко» передал 40 000 рублей представляющему его интересы посреднику, который, в свою очередь, передал данные денежные средства и.о. начальника линейного отделения, после чего был задержан на месте совершения преступления сотрудниками ОЭБ и ПК Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Приговором Ленинского районного суда города Тюмени от 23.01.2014 директор ООО «РАТЭК Ко» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 400 000 рублей, а денежные средства в сумме 40 000 рублей, являющиеся взяткой, обращены в доход государства.
Вместе с тем, в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии коррупции», если в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных преступлений, к указанному лицу могут быть применены меры административной ответственности. При этом осуждение физического лица не освобождает юридическое лицо от ответственности.
В этой связи Тюменским транспортным прокурором в отношении ООО «РАТЭК Ко» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
По итогам рассмотрения постановления прокурора мировой судья судебного участка № 6 Ленинского округа назначил юридическому лицу административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.
Не согласившись с решением суда ООО «РАТЭК Ко» обратилось с жалобой в суд апелляционной инстанции. Рассмотрев апелляционную жалобу, Ленинский районный суд своим постановлением от 06.08.2014 оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ООО «РАТЭК Ко» — без удовлетворения.