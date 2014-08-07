Взятка на ж/д обошлась директору ООО в пару миллионов рублей

Так, стало известно, что директор ООО «РАТЭК Ко», действуя от имени представляемой им фирмы, в июле 2013 года попытался дать взятку в размере 40 000 рублей и.о. начальника линейного отделения полиции на станции Войновка Тюменского ЛО МВД России на транспорте за незаконную выдачу груза, прибывшего на Войновку в адрес «РАТЭК Ко» в двух железнодорожных контейнерах, без его комиссионной выгрузки. В указанных контейнерах находились товары, не отраженные в железнодорожной транспортной накладной.