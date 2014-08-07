В Тюменскую область привезли венгерских телок

Сами животные и сопроводительные ветеринарные документы на них проверены специалистами на предмет безопасности для региона в ветеринарном отношении. На новом месте жительства в соответствии с Едиными ветеринарными требованиями, утверждёнными решением Комиссии Таможенного союза, новосёлы будут проходить месячный карантин под контролем ветеринарных специалистов, который является дополнительной гарантией от заноса в регион заразных болезней животных из иностранных государств.