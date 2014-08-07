В Тюменскую область привезли венгерских телок

Партия коров из Венгрии прибыла на днях в Тюменскую область. Девяносто голов скота голштинской породы поступили для ООО «Эвика-Агро» Исетского района.
Сами животные и сопроводительные ветеринарные документы на них проверены специалистами на предмет безопасности для региона в ветеринарном отношении. На новом месте жительства в соответствии с Едиными ветеринарными требованиями, утверждёнными решением Комиссии Таможенного союза, новосёлы будут проходить месячный карантин под контролем ветеринарных специалистов, который является дополнительной гарантией от заноса в регион заразных болезней животных из иностранных государств.
Напомним, что голштинская порода коров относится к молочному направлению продуктивности и является самой распространённой породой молочного скота в мире. Коровы именно голштинской породы ставят рекорды по общему объему производимого молока, сообщают в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
На производстве молока в настоящее время специализируется практически каждое второе хозяйство области. Вкусная и полезная тюменская молочная продукция пользуется неизменным спросом не только внутри региона, но и у казахских потребителей.
Например, ялуторовский филиал компании «Юнимилк» регулярно поставляет свою молочную продукцию за рубеж. Так, на днях туда было отправлено 49 тонн стерилизованного молока. Продукция и ветеринарные сопроводительные документы на нее также были проверены специалистами управления Россельхознадзора, ялуторовское молоко получило разрешение на экспорт.
Фото: http://timeszp.com