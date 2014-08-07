В Тюмени украинские беженцы будут осваивать новые профессии

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, в настоящее время готовится распоряжение правительства региона по переобучению граждан, вынужденно покинувших территорию Украины по специальностям, востребованным на рынке труда Тюменской области.
Планируется обучение 75 граждан Украины. Проводится опрос граждан, нуждающихся в обучении и производится формирование списков в разрезе специальностей. На сегодняшний день 14 граждан Украины записались на обучение по профессиям: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, оператор АЗС, машинист башенного крана, водитель погрузчика, машинист экскаватора, повар, парикмахер, мастер ногтевого сервиса и др.
Напомним, с июля в Тюменском торгово-экономическом техникуме, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 76, начал свою работу оперативный центр, где граждане Украины могут получить необходимую им информацию и услуги различных учреждений и ведомств Тюменской области.
В настоящее время специалистами Центра занятости населения гражданам Украины оказывается консультационная помощь по вопросам трудоустройства в соответствии с режимом пребывания, а также осуществляется содействие в подборе подходящей работы.
В органы службы занятости населения Тюменской области обратилось 509 граждан Украины, из них 454 человека зарегистрированы в целях поиска подходящей работы и 55 гражданам оказаны консультационные услуги, всем гражданам выдается перечень вариантов работы для возможного трудоустройства. На сегодняшний день трудоустроены при содействии Центров занятости населения 136 человек.
С июля 2014 года органами службы занятости населения проводятся встречи граждан Украины, нуждающихся в трудоустройстве с работодателями Тюменской области. Данные встречи будут организованы периодически по мере формирования групп граждан Украины по квалификациям и в соответствии с режимом пребывания, а также соответствующего подбора работодателей (не менее одного раза в две недели). В настоящее время уже проведено три таких встречи в Тюмени. В них приняли участие 109 работодателей (которыми заявлено 748 вакансий), а также 109 граждан Украины (из них 38 человек достигли предварительной договоренности о трудоустройстве).