В Тюмени украинские беженцы будут осваивать новые профессии

С июля 2014 года органами службы занятости населения проводятся встречи граждан Украины, нуждающихся в трудоустройстве с работодателями Тюменской области. Данные встречи будут организованы периодически по мере формирования групп граждан Украины по квалификациям и в соответствии с режимом пребывания, а также соответствующего подбора работодателей (не менее одного раза в две недели). В настоящее время уже проведено три таких встречи в Тюмени. В них приняли участие 109 работодателей (которыми заявлено 748 вакансий), а также 109 граждан Украины (из них 38 человек достигли предварительной договоренности о трудоустройстве).