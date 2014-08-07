В Тюмень приедут студенты-боксеры со всей страны

Турнир памяти Марата Латыпова носит статус отборочного этапа на чемпионат мира среди студентов. Как отметили в федерации бокса студентов России, запланировано десять поединков. Победители получат путевку на мировой чемпионат, а проигравшие отправятся боксировать на первенство страны.
Ожидается, что турнир посетят почетные гости: среди приглашенных — руководители федераций бокса, дзюдо, депутаты, именитые спортсмены, десять олимпийских чемпионов по боксу.
Вход на турнир — свободный. На мероприятии будет проводиться розыгрыш призов (айфоны, сертификаты в спортивные магазины, туристическая путевка). Деньги, собранные на турнире, пойдут на реализацию благотворительного проекта конгресса татар Тюменской области «У нас нет детей-сирот». Организаторы планируют пригласить на турнир большое количество зрителей не только из Тюмени, но и из районов юга Тюменской области.
«Важно, чтобы на „вечер бокса“ попали дети, молодежь. Ведь одна из основных задач турнира — популяризация вида спорта, развитию которого тюменец Марат Латыпов посвятил многие годы», — отмечают организаторы.
Турнир стартует 9 августа в 18.00.