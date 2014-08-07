В Тюмень приедут студенты-боксеры со всей страны

Вход на турнир — свободный. На мероприятии будет проводиться розыгрыш призов (айфоны, сертификаты в спортивные магазины, туристическая путевка). Деньги, собранные на турнире, пойдут на реализацию благотворительного проекта конгресса татар Тюменской области «У нас нет детей-сирот». Организаторы планируют пригласить на турнир большое количество зрителей не только из Тюмени, но и из районов юга Тюменской области.