В России стартуют продажи «заряженной» Kalina Sport

Как отмечают на АвтоВАЗе, спортивная линейка автомобилей Lada создается с учетом опыта участия фирменной команды Lada Sport в российских и международных гоночных сериях (Lada Granta Sport заняла второе место на аргентинском этапе Чемпионата Мира WTCC). Спортивный стиль Kalina Sport создан под руководством шеф-дизайнера АВТОВАЗа Стива Маттина.
Портал «Автостат» сообщает, что Lada Kalina Sport оснащена 118-сильным 16-клапанным двигателем объемом 1.6 л, позволяющим достигать 100 км/ч за 9,5 секунд и развивать максимальную скорость 197 км/ч. Мотор получил обновленную систему впуска и выпуска, и оригинальные настройки. 5-ступенчатая механическая коробка передач со сближенными передачами и тросовым приводом улучшает разгонную динамику и четкость переключений. «Острое» рулевое управление, уменьшенный на 20 мм дорожный просвет вкупе с газонаполненными амортизаторами и 16-дюймовыми низкопрофильными колесами обеспечивают отточенную управляемость, повышая активную безопасность автомобиля.
На сегодня изготовлено около 100 автомобилей LADA Kalina Sport. Они отправлены в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Грозный, Пятигорск и другие города, где работают авторизованные дилеры Lada Sport.
«Мы выпускам новые продукты, реагируя на потребности и ожидания наших клиентов. В августе мы начали продавать Lada Kalina Sport. Осенью выйдет новая линейка автомобилей повышенной проходимости — Lada Kalina Cross, Lada Largus Cross и Lada 4×4 Urban. А совсем скоро на Московском автосалоне мы представим нашу новейшую разработку — Lada Vesta, и ее гоночную версию — Lada Vesta WTCC», — заявил президент АвтоВАЗа Бу Андерссон.