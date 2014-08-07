В России стартуют продажи «заряженной» Kalina Sport

Портал «Автостат» сообщает, что Lada Kalina Sport оснащена 118-сильным 16-клапанным двигателем объемом 1.6 л, позволяющим достигать 100 км/ч за 9,5 секунд и развивать максимальную скорость 197 км/ч. Мотор получил обновленную систему впуска и выпуска, и оригинальные настройки. 5-ступенчатая механическая коробка передач со сближенными передачами и тросовым приводом улучшает разгонную динамику и четкость переключений. «Острое» рулевое управление, уменьшенный на 20 мм дорожный просвет вкупе с газонаполненными амортизаторами и 16-дюймовыми низкопрофильными колесами обеспечивают отточенную управляемость, повышая активную безопасность автомобиля.