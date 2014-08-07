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Услуги ЖКХ в Тюменской области подорожали незначительно

7 августа 2014, 14:22
Тюменцы начали получать первые квитанции на оплату услуг ЖКХ по повышенным тарифам.
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Тюмень

Напомним, что с первого июля этого года электроэнергия и водоснабжение подорожали, в среднем, на 10 — 15%. Однако жители Тюменского региона существенного повышения цен на коммунальное обслуживание не ощутят, сообщается в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Согласно жилищному кодексу Российской Федерации, в регионе ограничивается размер совокупного платежа за жилищно-коммунальные услуги. В Тюменской области он составит 7,5%. Все вопросы, связанные с повышением тарифов на услуги ЖКХ можно задать на горячей линии департамента по тел.: 55-65-75.

Фото: http://habinfo.ru

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