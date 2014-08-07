Услуги ЖКХ в Тюменской области подорожали незначительно

Напомним, что с первого июля этого года электроэнергия и водоснабжение подорожали, в среднем, на 10 — 15%. Однако жители Тюменского региона существенного повышения цен на коммунальное обслуживание не ощутят, сообщается в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области.