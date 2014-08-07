Украл гараж, чтобы сдать его в металлолом

Пресс-служба УМВД России по городу Тюмени сообщает, что вскрыв замок, 26-летний тюменец проник в чужое помещение. Освободив гараж от ненужных ему вещей, правонарушитель с помощью эвакуатора загрузил гараж и сразу же скрылся. Однако его действия были замечены знакомым пострадавшего. Свидетель незамедлительно связался с хозяином гаража. Заявитель попытался самостоятельно найти правонарушителя, в связи с чем и не обращался долгое время в правоохранительные органы.