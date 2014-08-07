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Украл гараж, чтобы сдать его в металлолом

7 августа 2014, 17:01
Накануне в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени обратился мужчина, который сообщил, что предположительно 3 августа у него был похищен гараж.
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УМВД

Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников уголовного розыска злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. Ранее не судимый подозреваемый пояснил, что совершил кражу гаража, чтобы сдать его в металлолом и выручить денежные средства.

Пресс-служба УМВД России по городу Тюмени сообщает, что вскрыв замок, 26-летний тюменец проник в чужое помещение. Освободив гараж от ненужных ему вещей, правонарушитель с помощью эвакуатора загрузил гараж и сразу же скрылся. Однако его действия были замечены знакомым пострадавшего. Свидетель незамедлительно связался с хозяином гаража. Заявитель попытался самостоятельно найти правонарушителя, в связи с чем и не обращался долгое время в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Сотрудники тюменской полиции напоминают: в случае совершения кражи ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно разобраться в ситуации — незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени — 291–600 или 02.

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