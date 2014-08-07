Угадай автомобиль по фотографии № 28

В этот раз мы загадываем вам вот этот симпатичный MINI Cooper. Какой госномер у этого автомобиля?
Ответы принимаются в комментариях под текстом. Чтобы получить приз, нужно быстрее всех сказать цифры (и только цифры!) номера автомобиля, размещенного на фото. От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Если версий будет больше, учитывается лишь первое названное число. Отредактированные сообщения не засчитываются.
Итоги конкурса будут подведены 11 августа.
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