Тюменский регион будет обеспечен пивом

Доходы, которые будут поступать от предприятия в областной бюджет, вернут муниципалитету. Это станет одним из самых важных принципов развития инвестиционной активности в районах. По прогнозам главы администрации города Федора Шишкина, завод сможет дать региону до 80 миллионов рублей.