Тюменский регион будет обеспечен пивом

Доходы, которые будут поступать от предприятия в областной бюджет, вернут муниципалитету. Это станет одним из самых важных принципов развития инвестиционной активности в районах. По прогнозам главы администрации города Федора Шишкина, завод сможет дать региону до 80 миллионов рублей.
Проект реализован Ишимской пивоваренной компанией. Ассортимент производства достаточно широк — восемь сортов пива, причем половина из них — авторские, разработаны технологом Ольгой Поповой, пивоваром с 10-летним стажем. В перспективе планируется выпуск безалкогольных напитков: лимонада, кваса, очищенной воды. Инвестор планирует выпускать 300 тонн продукции в месяц с увеличением до 500 тонн к 2016 году.
В настоящее время коллектив завода состоит из сорока человек. С вводом второй очереди предприятия рабочими местами будут обеспечены еще 20 специалистов, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Фото: http://is.park.ru