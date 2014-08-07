Тюменский бройлер будет приносить 53 тысячи тонн продукции в год

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, предприятие постоянно увеличивает ассортимент выпускаемой продукции: «Сегодня это не только традиционные тушка, субпродукты и разделанная сырая продукция, но также и колбасные, копченые изделия, гриль и кулинарные полуфабрикаты, в том числе группы „халяль“ для мусульманского населения, всего 150 наименований. Учитывая спрос на продукцию понимаем, что это не предел. „Тюменский бройлер“ готов к модернизации, тем более в нашей области благодаря губернатору и региональному правительству созданы все условия для успешного развития сельского хозяйства».