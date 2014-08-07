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Тюменский бройлер будет приносить 53 тысячи тонн продукции в год

7 августа 2014, 16:33
В Тюменском районе прошло заседание инвестиционного совета. В рамках встречи поступило предложение модернизировать ОАО «Тюменский бройлер».
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Тюмень

Проект предусматривает строительство репродуктора, состоящего из девяти производственных площадок в Борковском МО и модернизацию оборудования на имеющихся площадях в Каскаринском МО. Цель проекта — обновление основных фондов и увеличение производственной мощности предприятия до 53 тыс. тонн готовой продукции в год. Также в планах после запуска репродуктора создание порядка 110 рабочих мест, сообщают в управлении информационной политики Тюменской области.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, предприятие постоянно увеличивает ассортимент выпускаемой продукции: «Сегодня это не только традиционные тушка, субпродукты и разделанная сырая продукция, но также и колбасные, копченые изделия, гриль и кулинарные полуфабрикаты, в том числе группы „халяль“ для мусульманского населения, всего 150 наименований. Учитывая спрос на продукцию понимаем, что это не предел. „Тюменский бройлер“ готов к модернизации, тем более в нашей области благодаря губернатору и региональному правительству созданы все условия для успешного развития сельского хозяйства».

Подводя итоги совета, заместитель главы Тюменского района Светлана Иванова заявила: «Сегодня можно отметить, что мы провели серьезную работу по созданию позитивного бизнес-климата в районе и как результат видим повышенный интерес к нашей территории со стороны инвесторов. Считаю, что это неплохие результаты проведенной нами работы. Сейчас необходимо максимально содействовать инвесторам в оформлении документов по регистрации земельных участков, коммуникаций».

Фото: http://www.newsfort.ru

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