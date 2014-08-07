Тюменка выиграла конкурс «Мисс Волга — 2014»

«Это мое второе выступление на выездном конкурсе, — рассказала девушка порталу ProГород. — Не ожидала, что корону и титул получу я, поэтому до сих пор не могу поверить в случившееся. Меня переполняют радость и счастье. На конкурсе «Мисс Волга-2014» я получила бесценный опыт, познакомилась с новыми людьми. Сам конкурс проходит на высоком уровне. Каждый наш день был богат на различные события. Если говорить о планах… То я бы хотела принять участие в конкурсе «Мисс Россия».