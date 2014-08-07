Тюменка выиграла конкурс «Мисс Волга — 2014»

«Это мое второе выступление на выездном конкурсе, — рассказала девушка порталу ProГород. — Не ожидала, что корону и титул получу я, поэтому до сих пор не могу поверить в случившееся. Меня переполняют радость и счастье. На конкурсе «Мисс Волга-2014» я получила бесценный опыт, познакомилась с новыми людьми. Сам конкурс проходит на высоком уровне. Каждый наш день был богат на различные события. Если говорить о планах… То я бы хотела принять участие в конкурсе «Мисс Россия».
Конкурс «Мисс Волга 2014» проходил с 30 июля по 6 августа в Чебоксарах. Он является официальным отборочным туром на такие международные конкурсы красоты как Miss Bikini International, Miss Globe, Miss All Nations, International Model Of The Year и другие.
Параметры девушки 83-58-88 при росте 173 см. Роя работает моделью в Шанхае. На конкурсе «Мисс Имидж» в 2012 году получила титул Вице-мисс.