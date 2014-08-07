Тюменец собирает массовку, чтобы сделать любимой предложение

«От вас не требуется ничего, кроме как присутствия, — пишет во встрече „ВКонтакте“ организатор. — Никаких предварительных репетиций! Каждому участнику будут выданы воздушные шары, которые нужно будет по команде отпустить, а также нужно будет громко кричать нужные слова и в конце действия выстроиться в живой коридор и аплодисментами провожать обрученных!»