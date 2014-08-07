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Тюменец собирает массовку, чтобы сделать любимой предложение

7 августа 2014, 09:12
Житель нашего города хочет собрать 150–200 человек, чтобы сделать своей девушке незабываемое предложение выйти замуж. Необычный флешмоб пройдет на Цветном бульваре, у колеса обозрения, 10 августа в 17 часов.
Сюжет
Тюмень

«От вас не требуется ничего, кроме как присутствия, — пишет во встрече „ВКонтакте“ организатор. — Никаких предварительных репетиций! Каждому участнику будут выданы воздушные шары, которые нужно будет по команде отпустить, а также нужно будет громко кричать нужные слова и в конце действия выстроиться в живой коридор и аплодисментами провожать обрученных!»

Снимать происходящее будут три профессиональных оператора.

В качестве вознаграждения инициатор флешмоба обещает мороженое и, конечно, море позитива.

http://vk.com/event75118558

#Новости#Флешмоб#Тюмень#Ирина#Культура
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