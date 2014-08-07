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ТРЦ «Солнечный» приглашает на детские праздники

7 августа 2014, 13:08
В выходные, 9 и 10 августа 2014 года, детей и их родителей в гости приглашает ТРЦ «Солнечный». Вас ждет грандиозная программа по развлечению маленьких посетителей!
Сюжет
Дети

Развлекательная программа организована с 12.00 до 18.00 часов. Сказочные игры и конкурсы наполнят встречу яркими впечатлениями, и хорошее настроение поселится в сердцах детей и взрослых на целую рабочую неделю. Маленьких посетителей торгового центра ждет сладкая вата и поп — корн, а также купания в сухом бассейне и фотосессия с ростовой куклой Angry Birds.

Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам.

Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому Вашим детям будет комфортно.

Гарантируются подарки и отличное настроение!

Всех ждем на 2 этаже, в зоне ТРЦ Солнечный, Пермякова, 50б

Все подробности по расписанию в группе vk.com/malloko

#Новости#Праздники#Выходные дни#Дети#ТРЦ Солнечный#Женя#Культура
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