ТРЦ «Солнечный» приглашает на детские праздники

Развлекательная программа организована с 12.00 до 18.00 часов. Сказочные игры и конкурсы наполнят встречу яркими впечатлениями, и хорошее настроение поселится в сердцах детей и взрослых на целую рабочую неделю. Маленьких посетителей торгового центра ждет сладкая вата и поп — корн, а также купания в сухом бассейне и фотосессия с ростовой куклой Angry Birds.