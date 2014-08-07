Сожители из Боровского устроили в квартире наркопритон

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, Архипов и его сожительница Докучиц систематически употребляли наркотики, а денег на их покупку не хватало. Чтобы получать дозу бесплатно, Архипов в мае 2014 года организовал наркоприон в своей квартире в поселке Боровский. Посетители приносили с собой синтетические наркотики — так называемую «соль». Приготовленный наркотический раствор Архипов и Докучиц с гостями употребляли внутривенно.
Вскоре о злачной квартире узнали сотрудники управления наркоконтроля по Тюменской области и 12 июня прикрыли наркопритон.
Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу. Криминальной паре грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.