Сожители из Боровского устроили в квартире наркопритон

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, Архипов и его сожительница Докучиц систематически употребляли наркотики, а денег на их покупку не хватало. Чтобы получать дозу бесплатно, Архипов в мае 2014 года организовал наркоприон в своей квартире в поселке Боровский. Посетители приносили с собой синтетические наркотики — так называемую «соль». Приготовленный наркотический раствор Архипов и Докучиц с гостями употребляли внутривенно.