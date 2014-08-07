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Сожители из Боровского устроили в квартире наркопритон

7 августа 2014, 14:13
В Тюменской области будут судить сожителей, которые организовали в своей квартире наркопритон. 41-летний Анатолий Архипов и 38-летняя Галина Докучиц обвиняются по ч.2 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, Архипов и его сожительница Докучиц систематически употребляли наркотики, а денег на их покупку не хватало. Чтобы получать дозу бесплатно, Архипов в мае 2014 года организовал наркоприон в своей квартире в поселке Боровский. Посетители приносили с собой синтетические наркотики — так называемую «соль». Приготовленный наркотический раствор Архипов и Докучиц с гостями употребляли внутривенно.

Вскоре о злачной квартире узнали сотрудники управления наркоконтроля по Тюменской области и 12 июня прикрыли наркопритон.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу. Криминальной паре грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

#Новости#Тюменская область#Наркотики#Таня#Происшествия
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