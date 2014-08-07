Россия запретила ввоз продуктов из стран, введших санкции

Ранее помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко сообщил, что Россия полностью запретит ввоз сельскохозяйственной продукции из США, в том числе курятины. Под запрет также попадут фрукты и овощи из Евросоюза, пишет «Лента. Ру».
Россельхознадзор, по словам чиновника, уже приступил к составлению списка продуктов, которые попадут под запрет. Окончательный перечень будет опубликован в четверг во второй половине дня, добавил Алексеенко, отметив, что список будет «максимально широким».
В свою очередь, ИТАР-ТАСС сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что будет также запрещен ввоз молочной продукции из США, Канады, ЕС, Японии и Австралии. В «черный список», в частности, попадут недорогие сыры, а также сухое молоко и сливочное масло. На сыры среднеценового и премиального сегментов запрет наложен не будет, отметил один из источников. В то же время источник «Ленты.ру» в правительстве подчеркнул, что вышеперечисленный список продуктов — лишь предложения ведомств, а сам перечень будет утвержден в четверг.
В среду, 6 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России. Предполагается, что запрет будет действовать один год, но срок может быть изменен. Глава государства поручил правительству подготовить перечень продуктов, попадающих под запрет. Одновременно кабинет министров подготовит меры по недопущению ускоренного роста цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.
Председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский сообщил, что ограничения будут введены только в отношении тех товаров, которые Россия может производить самостоятельно. «Никакого исчезновения товаров с прилавков не произойдет», — заверил он.
В Евросоюзе введенный запрет на ввоз продовольствия в Россию назвали неоправданной и непродуктивной мерой. Официальная реакция Брюсселя на ответ Москвы последует после появления конкретного перечня запрещенных к ввозу в Россию товаров.
Фото: pesiq.ru