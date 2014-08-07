Россия запретила ввоз продуктов из стран, введших санкции

В свою очередь, ИТАР-ТАСС сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что будет также запрещен ввоз молочной продукции из США, Канады, ЕС, Японии и Австралии. В «черный список», в частности, попадут недорогие сыры, а также сухое молоко и сливочное масло. На сыры среднеценового и премиального сегментов запрет наложен не будет, отметил один из источников. В то же время источник «Ленты.ру» в правительстве подчеркнул, что вышеперечисленный список продуктов — лишь предложения ведомств, а сам перечень будет утвержден в четверг.