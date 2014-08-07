Родителям тяжелобольных детей увеличат «больничный»

«Сейчас, если в семье есть ребенок с ВИЧ-инфекцией или со злокачественными новообразованиями, родителям оплачивается все время ухода за ребенком в период лечения. Родителям ребенка-инвалида оплачивается до 120 календарных дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком. Но эти правила работают только в том случае, если тяжелобольной ребенок — в возрасте до 15 лет. Если он старше, то родителям оплачивается максимум 30 дней в году. Мы предлагаем уравнять в правах родителей тяжелобольных детей от 15 до 18 лет. Им будет оплачиваться такое же количество дней, как и родителям детей до 15 лет. Благодаря этому родители смогут больше времени быть рядом со своими детьми, ухаживать за ними во время лечения. И это, конечно, положительно скажется на самочувствии самих детей», — пояснил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Об этом пишет Тюменское региональное медицинское общество со ссылкой на «Российскую газету».