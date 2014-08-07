Новые требования к автошколам вступают в силу

Как напоминают в ведомстве, новые программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий были утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N1408, вступающим в законную силу с 11 августа. Согласно документу, обучать кандидатов в водители смогут только автошколы, прошедшие проверку ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции проверят соответствие рабочих программ и материально-техническую базу образовательных организаций. Так, согласно предъявляемым требованиям, автошкола должна иметь автодром площадью не менее 0,24 га, на котором помимо стандартного набора упражнений, должны быть обустроены регулируемый и нерегулируемый перекрестки, позволяющие моделировать дорожные ситуации, иметься искусственное освещение.
Сегодня в Тюменской области насчитывается 68 автошкол, в том числе 37 — в областном центре. Ежегодно ими выпускаются более 23 тысяч молодых водителей. Средний процент сдачи государственного экзамена с первого раза составляет 25%, трем из четырех кандидатов в водители приходится пересдавать.