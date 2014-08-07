Новые требования к автошколам вступают в силу

Как напоминают в ведомстве, новые программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий были утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N1408, вступающим в законную силу с 11 августа. Согласно документу, обучать кандидатов в водители смогут только автошколы, прошедшие проверку ГИБДД.