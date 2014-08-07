Малышка погибла, а водитель уснул возле искореженного авто

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Расследованием установлено, что 3 июня Мальцев в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем ИЖ 2126–030, за что был подвергнут административному аресту на 10 суток. После отбытия наказания выводов для себя никаких не сделал.
18 июня он вместе с братом на автомобиле ИЖ поехал в село Северо-Плетнево к знакомому, у которого в гостях находились две женщины, одна из них — 28-летняя тюменка с 3-летней дочкой. Компания 18 и 19 июня распивала спиртное. Вечером 19 июня Мальцев с братом засобирался домой в Агарак. К ним в машину села и женщина с дочкой. Все трое взрослых были пьяные.
На 9 километре автодороги Лабино — Агарак Мальцев не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия девочка получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась по дороге в больницу. У ее матери — вред здоровью средней тяжести.
Сам водитель и его брат, сидевший на переднем пассажирском сиденье, серьезных повреждений не получили. При этом виновник аварии был настолько пьян, что уснул прямо около искореженной машины, а его брат скрылся с места ДТП.
Мальцев по решению суда заключен под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Прокуратура Юргинского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы в Омутинский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: Федеральным законом «Об упразднении некоторых районных судов Тюменской области» от 29 марта 2010 г. № 39-ФЗ был упразднен Юргинский районный суд. Вопросы осуществления правосудия, относящиеся к его ведению, переданы в юрисдикцию Омутинского районного суда.