Грузовик собрал стоящие на обочине авто. Есть жертвы

После этого иномарку отбросило на Toyota Hilux, также стоящую на обочине. Люди остановились у места, где осуществляли торговлю местные жители, сообщили в УГИБДД Тюменской области.
По предварительным данным, погиб 47-летний пассажир автомобиля Toyota Hiluх. Травмы получили двое детей из Camry: 3-летняя девочка и 9-месячный мальчик, у них сотрясения головного мозга. Оба ребенка находились в детских автокреслах. Также пострадали двое пассажиров с Camry.
Обстоятельства этого ДТП выясняются. Водитель грузовика говорит, что его подрезал другой автомобиль.