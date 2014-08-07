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Грузовик собрал стоящие на обочине авто. Есть жертвы

7 августа 2014, 17:58
Трагедия случилась сегодня около 16:20 на 52 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Здесь ГАЗ-4101 въехал в Toyota Camry, стоящую на обочине.

После этого иномарку отбросило на Toyota Hilux, также стоящую на обочине. Люди остановились у места, где осуществляли торговлю местные жители, сообщили в УГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, погиб 47-летний пассажир автомобиля Toyota Hiluх. Травмы получили двое детей из Camry: 3-летняя девочка и 9-месячный мальчик, у них сотрясения головного мозга. Оба ребенка находились в детских автокреслах. Также пострадали двое пассажиров с Camry.

Обстоятельства этого ДТП выясняются. Водитель грузовика говорит, что его подрезал другой автомобиль.

#Новости#Гибель людей#Транспорт#Olga#Общество
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