Движение по новому путепроводу в Ишиме открыто

Новый путепровод через Транссиб, построенный в Ишиме, стал замечательным подарком для горожан ко Дню Тюменской области, которой буквально на следующей неделе, 14 августа, исполняется 70 лет.
Как сообщает пресс-служба главы региона, в торжественной церемонии, посвященной открытию движения по новому мосту, накануне принял участие врио губернатора Владимир Якушев. «Теперь двигаться по дорогам города станет удобнее, горожане наверняка ощутят, что жить в Ишиме станет комфортнее»,- отметил он.
По словам исполняющего обязанности главы региона, город развивается: строятся новые дома, предприятия, растет число автомобилей, поэтому один путепровод не справлялся с нагрузкой. Новый построен как раз вовремя.
Добавим, что он позволит перераспределить маршруты движения транспорта, обеспечить кратчайший путь к стратегическим объектам города — областной больнице, автовокзалу, железнодорожному вокзалу.
Фото с сайта phototyumen.ru