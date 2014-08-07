Движение по новому путепроводу в Ишиме открыто

Новый путепровод через Транссиб, построенный в Ишиме, стал замечательным подарком для горожан ко Дню Тюменской области, которой буквально на следующей неделе, 14 августа, исполняется 70 лет.

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