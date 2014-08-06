За нарушение СанПиНа кафе «Street» закрыли на 30 суток

Таким образом, кафе «Street» нарушило санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. Материалы дела по данному факту правонарушения были переданы в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.