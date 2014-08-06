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За нарушение СанПиНа кафе «Street» закрыли на 30 суток

6 августа 2014, 17:32
На основании обращения потребителя Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области проведено административное расследование в отношении кафе «Street», расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, 44, кор.1.
Сюжет
Суд

В рамках административного расследования специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» проведено обследование предприятия общественного питания — кафе «Street», произведен отбор проб изготавливаемой продукции, смывов на предмет соответствия требованиям санитарного законодательства.

В ходе расследования специалистами Управления и Центра гигиены и эпидемиологии установлено, что в кафе «Street» нарушаются требования Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Таким образом, кафе «Street» нарушило санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. Материалы дела по данному факту правонарушения были переданы в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

В июле 2014 года федеральный судья Ленинского районного суда г. Тюмени постановил признать ООО «Каприз и Л» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности — кафе «Street» на 30 суток. Об этом пишет Роспотребнадзор.

Фото: againated.ucoz.com

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